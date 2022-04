Le créateur de Monkey Island obtient une deuxième chance de terminer la trilogie correctement

Quelque chose à espérer : j’ai de bons souvenirs des vieilles aventures pointer-cliquer du début des années 1990. L’un de mes préférés dans le genre était Monkey Island et ses suites ultérieures. Il a eu plusieurs retombées et remakes au fil des ans jusqu’en 2010. Le créateur original est de retour pour refaire le troisième jeu de la trilogie originale.

Lundi, Devolver Digital a publié une bande-annonce pour un nouveau jeu de Ron Gilbert intitulé Return to Monkey Island. C’est en quelque sorte une reprise du troisième jeu, The Curse of Monkey Island (plus à ce sujet après la bande-annonce). Le jeu devrait sortir plus tard cette année.

Lorsqu’il était chez LucasArts, Gilbert a développé les deux premiers jeux – The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. Cependant, il quitte le studio en 1992, laissant les droits du jeu à LucasArts, que Disney acquiert par la suite en 2012.

Après une accalmie de six ans, LucasArts a sorti le troisième jeu, The Curse of Monkey Island, sans lui. Bien que le jeu soit une suite de MI2, il a ignoré la fin de cette histoire et a pris une direction différente. Gilbert avait parlé de vouloir faire un troisième volet hilarant appelé « Monkey Island 3: The Secret Revealed or Your Money Back », mais comme il n’avait plus de droits ni de liens avec LucasArts, il ne pouvait pas faire grand-chose. Il a même lancé un appel sans enthousiasme à Disney pour qu’il lui revende les droits en 2016.

cher @Disney, maintenant que vous ne créez plus de jeux, s’il vous plaît, vendez-moi mon adresse IP pour Monkey Island et Mansion Mansion. Je paierai de l’argent réel pour eux. – Ron Gilbert (@grumpygamer) 23 mai 2016

En 2020, Gilbert a déclaré à la Video Game History Foundation qu’il avait déjà Monkey Island 3 à l’état brut dans sa tête.

« Le troisième jeu dans ma tête était toujours que Guybrush irait en enfer, et le démon pirate LeChuck serait là-bas et il ferait beaucoup de ce qu’il ferait en enfer », a déclaré Gilbert.

On ne sait pas, à en juger par la bande-annonce de 57 secondes de Devolver, si le nouveau jeu suit les pensées de Gilbert d’il y a deux ans. La bande-annonce souligne qu’il s’agit d’un effort conjoint entre LucasFilm Games, Devolver Digital et le studio Terrible Toybox de Gilbert. L’écrivain et co-concepteur des jeux précédents, Dave Grossman, remplira des fonctions similaires sur le nouveau titre, et Dominic Armato revient en tant que voix du protagoniste Guybrush Threepwood.