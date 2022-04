La police britannique accuse deux adolescents de plusieurs chefs d’accusation liés à un groupe de piratage

Vue d’ensemble : la police de Londres a inculpé deux adolescents dans le cadre d’une enquête sur un groupe de piratage. Un porte-parole du département de police n’a ni confirmé ni nié que les adolescents avaient été inculpés en lien avec Lapsus$, un groupe de piratage relativement nouveau qui a récemment frappé plusieurs grandes entreprises technologiques, notamment Microsoft, Samsung, Nvidia, Vodafone et Okta.

L’inspecteur-détective Michael O’Sullivan de la police de la ville de Londres a déclaré qu’un jeune de 16 et 17 ans avait chacun été accusé de trois chefs d’accès non autorisé à un ordinateur dans l’intention de nuire à la fiabilité des données, un chef de accès non autorisé à un ordinateur dans le but d’entraver l’accès aux données et un chef de fraude par fausse représentation.

Le jeune de 16 ans a en outre été inculpé d’un chef d’accusation d’avoir amené un ordinateur à exécuter une fonction pour sécuriser l’accès non autorisé à un programme.

À la fin du mois dernier, la police de la ville de Londres a arrêté sept personnes âgées de 16 à 21 ans dans le cadre d’une enquête similaire. Tous ont finalement été remis en liberté et l’enquête est restée ouverte.

Étant donné que les deux suspects sont mineurs, leur identité n’a pas été révélée. La BBC a affirmé qu’un jeune de 16 ans arrêté le mois dernier était autiste et fréquentait une école spécialisée. On ne sait pas si c’est la même personne qui a été inculpée.

Les deux doivent comparaître vendredi devant le Highbury Corner Magistrates Court.

Crédit photo Dom J, Sora Shimazaki