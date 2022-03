Le port PC de Zelda : Ocarina of Time réalisé par les fans est terminé et disponible en ligne

Lignes floues : un port PC natif créé par des fans du classique de la Nintendo 64 The Legend of Zelda : Ocarina of Time est enfin terminé et disponible en téléchargement en ligne. Historiquement, Nintendo n’a pas aimé les gens qui bricolent avec leur adresse IP. Le port PC, cependant, n’utilise aucun des actifs originaux protégés par le droit d’auteur de Nintendo ou du contenu divulgué, ce qui brouille les lignes de la légalité. Le temps nous dira ce que l’équipe juridique de Nintendo proposera, le cas échéant.

Le jeu a été créé par un groupe de développeurs de la communauté connu sous le nom de Harbour Masters et s’est appuyé sur deux ans de travail pour désosser l’original et le reconstruire en code C. Le groupe a même publié une présentation de style Nintendo Direct annonçant la fin du jeu.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time a récemment été annoncé comme finaliste pour l’entrée au Temple de la renommée du jeu vidéo mondial 2022 aux côtés d’autres jeux mémorables, notamment Resident Evil, NBA Jam et Ms. Pac-Man. Les gagnants seront annoncés le 5 mai.

Le port PC propose des graphismes HD et un son entièrement fonctionnel ainsi que la prise en charge des écrans larges, des claviers, des contrôleurs, du retour de force et plus encore. Les fonctionnalités futures incluraient les commandes de caméra à deux bâtons, le jeu en ligne, la prise en charge de la synthèse vocale, les Easter-eggs et la prise en charge de Mac et Linux.

Consultez le serveur Discord du groupe et ce GitHub pour récupérer les outils nécessaires pour exécuter le jeu. Notamment, vous devrez apporter votre propre ROM d’origine légale à la table.

Le groupe demande également aux utilisateurs de soutenir la sortie officielle d’Ocarina of Time sur Nintendo Switch Online. Ceux qui partagent la preuve de leur adhésion se verront attribuer un rôle spécial sur le serveur Discord du groupe, nous dit-on.