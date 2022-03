Le M1 Ultra d’Apple est une bête de performance, mais certainement pas un tueur RTX 3090

Conclusion : Apple a probablement raison lorsqu’il affirme que le M1 Ultra est la puce de bureau la plus puissante pour le grand public, mais c’est parce qu’il est difficile de comparer un SoC avec 114 milliards de transistors avec ce qui est actuellement disponible dans l’espace x86. Les premiers benchmarks semblent suggérer que les performances par watt sont excellentes, mais les performances du GPU sont insuffisantes par rapport aux GPU dédiés comme le RTX 3090 de Nvidia.

Lorsque Apple a présenté son chipset M1 Ultra, il a fait grand cas de ses performances et de son efficacité énergétique, vantant les avantages de la conception du chiplet et de la technologie de conditionnement et d’interconnexion UltraFusion qui l’ont rendu possible.

Pour être juste, beaucoup d’ingénierie a clairement été consacrée aux aspects matériels et logiciels du nouveau chipset, car Apple a essentiellement fusionné deux puces M1 Max et les a associées à un tas de mémoire unifiée à large bande passante. Cela a également rendu les deux puces reconnaissables dans le logiciel comme une seule puce, ce qui simplifiera sans aucun doute le développement d’applications.

Cependant, comme c’est le cas avec de nombreuses revendications de performances d’Apple (et d’ailleurs, de toute entreprise concurrente dans l’espace matériel), elles ne racontent généralement pas toute l’histoire. Les entreprises aiment sélectionner les résultats de référence pour que leurs produits soient meilleurs que ceux de la concurrence, et c’est pourquoi les avis indépendants sont une ressource importante à consulter avant de décider ce qui fonctionne pour vous.

Apple a choisi de comparer les performances du M1 Ultra avec le Core i9-12900K d’Intel et le RTX 3090 de Nvidia, deux des pièces grand public les plus rapides et les plus gourmandes en énergie dans l’espace de bureau pour le moment. La société a affirmé lors de l’événement de lancement que son nouveau chipset est capable de battre légèrement le RTX 3090 avec une consommation d’énergie beaucoup plus modeste, mais elle n’a pas précisé quelles références ont été utilisées.

Maintenant que les premiers examens indépendants sont sortis, les choses commencent à se préciser. The Verge a exécuté une série de benchmarks, notamment NPBench Python et Geekbench, ainsi que des tests Puget et de jeu, et les résultats étaient intéressants.

Le processeur du M1 Ultra surpasse définitivement celui du M1 Max, ainsi que l’Intel Xeon W à 28 cœurs trouvé dans le Mac Pro spécifié, mais son GPU n’atteint pas tout à fait les niveaux de performances de calcul RTX 3090.

The Verge a utilisé un PC équipé d’un processeur Intel Core i9-10900, de 64 gigaoctets de RAM et d’un GPU Nvidia RTX 3090 et a obtenu un score Geekbench 5 Compute de plus de 215 000 points. En comparaison, le M1 Ultra dans Mac Studio n’a pu rassembler qu’un peu plus de 83 000 points, ou 102 156 points lors de l’utilisation de Metal.

C’est toujours un résultat impressionnant, donc The Verge a également examiné les performances de jeu dans Shadow of the Tomb Raider. Apple est connu pour ne pas optimiser son matériel pour les charges de travail de jeu, et le M1 Ultra ne fait pas exception. Alors qu’il était capable d’atteindre un respectable 108 images par seconde à 1080p et 96 images par seconde à 1440p, le GPU dédié de Nvidia avait une avance de 18 à 31 %.

Une grande partie de cette différence pourrait être due à l’enveloppe de puissance de 100 watts du GPU M1 Ultra et à la façon dont il partage la bande passante mémoire avec le CPU. Pour référence, le RTX 3090 a à lui seul un TGP de 320 watts et le Core i9-12900K peut ajouter plus de 241 watts en plus. Nous avons vu une histoire similaire avec d’autres chipsets Apple Silicon tels que le M1 Pro, qui est excellent en termes de performances par watt mais a du mal à suivre le rythme du matériel plus gourmand en énergie de l’espace x86.

La principale conclusion des benchmarks M1 Ultra que nous avons vus jusqu’à présent est qu’Apple a créé un petit ordinateur de bureau qui se rapproche du niveau de performances trouvé dans le Mac Pro nettement plus grand et plus cher. Le Mac Studio spécifié à 6 199 $ peut sembler un kit coûteux, mais pour les professionnels qui dépendent de macOS et d’applications optimisées pour Apple Silicon, cela peut sembler une bonne affaire à côté d’un Mac Pro légèrement plus puissant à 14 000 $.