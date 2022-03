Bientôt, vous ne pourrez plus partager votre compte Netflix avec vos amis et votre famille

Netflix a commencé à tester une limite de partage de comptes avec ses amis et sa famille. Que pour accéder au service, les spectateurs devront payer un supplément.

Pendant des années, Netflix a ignoré un phénomène qui a un impact important sur ses intervenants : le partage d’un compte avec des amis et des proches, avec lesquels le prix du service est souvent partagé. Une pratique répandue qui pourrait toutefois bientôt être interdite. La société l’avait déjà annoncé il y a quelque temps, mais ces jours-ci, elle a commencé à tester pour mettre un terme à ce partage, empêchant les utilisateurs d’échanger des comptes. Si vous essayez d’accéder au service à partir d’un endroit situé en dehors du domicile de la personne qui l’a acheté, Netflix vous demande de payer un prix supplémentaire pour le visionnage.

« La popularité des adhésions familiales a créé une certaine confusion quant à savoir comment et quand le compte peut être partagé », a déclaré Chengyi Long, directeur de l’innovation produit de la société. « En conséquence, les comptes sont partagés en dehors de la famille, ce qui a un impact sur notre capacité à investir dans de nouvelles séries télévisées et de nouveaux films pour nos membres. » La raison de la nouveauté est la suivante : Netflix lutte contre une croissance lente tout en investissant de plus en plus dans des productions originales. L’entreprise a besoin d’argent et évidemment la première cible est les téléspectateurs non payants.

La limite de partage est actuellement active sous forme de tests dans trois pays : le Chili, le Costa Rica et le Pérou. Ici, les utilisateurs qui profitent d’un compte partagé en dehors du domicile du propriétaire se verront demander un supplément de 2,99 $ pour accéder au service. Ces comptes « vision » peuvent ensuite être transformés en comptes réels, si les utilisateurs le souhaitent. Il ne reste plus qu’à comprendre quand ces limitations atteindront également le reste du monde. Mais l’avenir est clair : bientôt nous ne pourrons plus partager notre compte avec nos amis et notre famille.