Ces illusions d’optique spectaculaires vont vous rendre fou : ce sont des images statiques mais elles ressemblent à des vidéos

Le scientifique Akiyoshi Kitaoka a créé deux illusions d’optique qui trompent le cerveau : ce sont des images fixes mais qui semblent bouger comme des gifs ou des vidéos d’animaux.

Deux incroyables illusions d’optique rendent littéralement fous les internautes. Ce sont deux images jpg – donc parfaitement statiques – qui s’animent comme par magie sous nos yeux. Les deux travaux ont été développés par un scientifique japonais, le professeur Akiyoshi Kitaoka, professeur de psychologie expérimentale à l’Université Ritsumeikan (Kyoto) qui étudie la perception visuelle depuis des années. Ces dernières années, le chercheur japonais est devenu l’un des vraie star du webgrâce à ses incroyables créations capables de tromper notre cerveau, l’organe le plus évolué de l’Univers (du moins à notre connaissance).

Dans la première des deux images, on voit une forme géométrique circulaire allongée sur un « tapis » de carrés aux coins arrondis. La forme circulaire a le même motif que l’on peut voir sur l’image ci-dessous, cependant les carrés arrondis – tous roses et rouges – sont répartis de manière à redonner une tridimensionnalité, comme si le cercle était une sphère. Cette combinaison de couleurs, de contrastes et de positions des différents éléments est à la base de l’illusion d’optique réussie. L’image, en effet, semble bouger et vibrer sous nos yeux, alors qu’en réalité c’est un élément absolument statique. L’effet devient particulièrement perceptible lorsqu’on le glisse sur l’écran du smartphone ou de l’ordinateur. Le scientifique avertit que certaines personnes peuvent se sentir nauséeuses ou étourdies en regardant, alors ne tardez pas si vous ressentez une gêne.

La deuxième image est également basée sur un principe similaire, mais l’illusion d’optique n’est pas obtenue en superposant deux éléments géométriques. Dans ce cas, en fait, le « protagoniste » est un carré fuchsia plein de trous noirs, répartis uniformément sur toute l’image. Au centre du carré se trouve un énorme trou noir aux bords mous, qui semble « dévorer » les plus petits trous. En louchant et en rouvrant les yeux, en effet, le trou noir central semble grossir sensiblement, avalant une partie de l’image. Sur le web, de nombreux internautes l’ont défini comme une illusion d’optique « dérangeante ».

Le professeur Kitaoka est un véritable maître de l’illusion d’optique et ses travaux ont remporté (et continuent de remporter) de nombreux prix internationaux. Parmi les plus réussies figurent l’illusion d’objets qui semblent changer de couleur, comme des carrés qui coulent et des fraises rouges qui sont en réalité grises. A noter également les illusions d’optique de son collègue Kokichi Sugihara, professeur de mathématiques à l’Université Meji spécialisé dans les projets tridimensionnels, comme la flèche qui semble toujours être orientée vers le même côté (même après l’avoir tournée) et l’escalier Schröder 3D , une refonte en trois dimensions de la fameuse échelle bidimensionnelle de Schröder (récompensée comme la meilleure illusion de 2020).