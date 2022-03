Les nouveaux accessoires de streaming Razer incluent une lampe de studio de 2 800 lumens

En bref : la plupart des nouveaux matériels de Razer baignent généralement en RVB et pèsent lourd sur le portefeuille. Cependant, les derniers accessoires de streaming de la société sont agréablement restreints en termes de design, bien que toujours à un prix élevé.

Le nouveau Sieren BT est une version à clipser du micro de streaming de Razer, destiné aux streamers mobiles ou à ceux qui se déplacent avec des perches à selfie ou des trépieds. Au prix de 100 $, ce micro Bluetooth gère la suppression du bruit de fond avec une manche à air et peut également utiliser l’application Streaming Mobile de Razer pour configurer les niveaux de suppression et modifier d’autres paramètres.

L’Audio Mixer, quant à lui, est un boîtier analogique à 4 canaux pour la diffusion et le streaming. Il prend en charge l’éclairage Chroma RGB et utilise Razer Synapse pour régler les niveaux audio, appliquer des effets vocaux et accéder à plus d’options. Cela conduit à une configuration de mélangeur plus simplifiée, selon Razer, où le matériel traditionnel aura des streamers gérant plusieurs applications tierces.

Outre les boutons de sourdine dédiés aux canaux individuels, il existe également un bouton de bip pour censurer immédiatement le contenu en cas d’événement désagréable lors d’un flux en direct. Le mélangeur audio USB-C coûte 250 $ et prend en charge une gamme d’entrées micro, y compris des connexions XLR et optiques.

Enfin, il y a le Razer Key Light Chroma, une lumière en continu carrée qui se fixe via un support de pince de table réglable (2,5 mm à 75 mm) et peut aller jusqu’à 2 800 lumens.

Cette lampe de studio fonctionne également avec Chroma RGB et a une température de couleur réglable dans la gamme 3000K – 7000K. À 300 $, c’est un accessoire assez cher, mais peut-être normal pour les streamers sérieux ou ceux fortement investis dans l’écosystème de Razer.