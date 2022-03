Returnal et It Takes Two en tête des prix Bafta 2022 avec huit nominations chacun

Très attendu: Cette semaine, la British Academy of Film and Television Arts a dévoilé les nominés pour ses prix du jeu vidéo 2022, qu’elle organisera au début du mois prochain. Les deux titres phares sont Returnal et It Takes Two.

La cérémonie de remise des prix du jeu 2022 de Bafta à Londres sera l’hôte d’une compétition acharnée. Les six meilleurs titres pour le plus de récompenses incluent It Takes Two, Returnal, Deahtloop, Forza Horizon 5, Psychonauts 2 et Ratchet & Clank: Rift Apart. Returnal et It Takes Two dominent avec huit nominations chacun.

It Takes Two a été bien accueilli par les critiques et les joueurs pour ses énigmes bien conçues et son gameplay coopératif. En décembre, il a remporté le prix du jeu de l’année aux Game Awards. Il a de nouveau pris le GOTY aux DICE Awards le mois dernier. Bafta l’a reconnu avec une nomination dans la catégorie Meilleur jeu aux côtés de Returnal, Deahtloop, Forza Horizon 5, Inscryption et Ratchet & Clank. Le titre a également reçu des nominations pour l’animation, la réalisation artistique, le jeu au-delà du divertissement, la conception de jeux, le multijoueur, la narration et la propriété originale.

Rogue-like Returnal a été lancé en avril dernier exclusivement sur PlayStation 5 avec des critiques majoritairement positives. En plus du meilleur jeu, Basta estime qu’il mérite des nominations pour la réalisation artistique, l’audio, la conception de jeu, la narration, la propriété originale et la réalisation technique. Returnal a déjà remporté le prix du meilleur jeu d’action aux Game Awards et s’est éloigné de DICE avec des prix de musique et de conception audio.

En plus des récompenses typiques, le vote est maintenant ouvert pour la seule catégorie que le public peut décider – le jeu EE de l’année. The Last of Us Part II a remporté le prix en 2021. Les sélections 2022 sont Deathloop, The Forgotten City, Metroid Dread, It Takes Two, Unpacking et Chicory: A Colorful Tale. Clôture des votes le 1er avril à 23h59.

La remise des prix est diffusée le 7 avril. Les détails du streaming et l’heure précise de la diffusion sont toujours à déterminer. Bafta a publié une liste complète des nominés sur son site Web.