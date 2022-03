La Russie dit qu’elle cessera de vendre des moteurs de fusée aux États-Unis

Facepalm : La Russie continue de se faire pilonner par les sanctions mondiales. Des entreprises technologiques aux médias sociaux, les entreprises du monde entier mettent la pression sur l’invasion de l’Ukraine. Dans une tentative de venger les États-Unis, la Russie a annoncé qu’elle ne nous vendrait plus de moteurs de fusée. Cependant, la menace est tout aboiement et aucune morsure puisque les États-Unis ont un stock qui durera les trois prochaines années, date à laquelle ils passeront aux moteurs de fabrication américaine.

En réponse aux sanctions américaines contre la Russie, son agence spatiale d’État, Roscosmos, a déclaré qu’elle ne fournirait plus de moteurs de fusée aux États-Unis. Reuters note que Dmitri Rogozine, le chef de l’agence, a fait cette annonce quelque peu humoristique sur la chaîne de télévision parrainée par l’État, Russia 24 TV.

« Dans une situation comme celle-ci, nous ne pouvons pas fournir aux États-Unis les meilleurs moteurs de fusée du monde. Laissez-les voler sur autre chose, leurs balais, je ne sais quoi », a déclaré Rogozine.

Le choix des mots de Rogozine n’était pas la seule chose amusante à propos de la sanction. Les États-Unis n’ont même plus besoin de moteurs russes. Bien qu’il ait été en pourparlers pour en acheter 12 autres entre 2022 et 2024, les États-Unis ont déjà un excédent qui leur permettra d’atteindre 2025.

Les moteurs en question sont les RD-180 utilisés dans les fusées Atlas V pour envoyer des charges utiles à la Station spatiale internationale. La NASA utilise ces moteurs depuis des décennies, mais ces dernières années, l’agence spatiale américaine a fait une transition vers la fusée Vulcan propulsée par des moteurs BE-4 fabriqués par Blue Origin de Jeff Bezo. La sanction du tac au tac de la Russie manque donc de mordant.

Les essais du moteur BE-4 ont commencé en 2017. United Launch Alliance (ULA), qui fournit la NASA, est déjà sur le point de fournir très prochainement les BE-4 pour des missions pratiques.

« Les premiers BE-4 de vol sont maintenant dans l’usine Blue et se portent bien », a déclaré le PDG d’ULA, Tory Bruno, à The Verge. « Nous avons du personnel intégré pour aider et surveiller. »

La menace russe survient après que l’ULA avait déjà prévu un lancement Vulcain pour plus tard cette année. La charge utile sera l’atterrisseur lunaire « Peregrine » d’Astrobiotic.

Bien sûr, avoir un BE-4 prêt d’ici la fin de l’année ne fait rien pour le reste des contrats d’ULA. Cependant, Bruno dit qu’ULA a déjà obtenu environ deux douzaines de moteurs RD-180 de Russie. Ils sont assis dans l’une de ses installations en Alabama. Ce marché couvre à lui seul toutes les missions Atlus d’ULS contractées jusqu’en 2025.

Crédit image : N2e (CC BY-SA 4.0)