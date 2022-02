Le Lumix GH6 de Panasonic est doté du capteur à la résolution la plus élevée jamais vue dans un appareil photo Micro Four Thirds

Pourquoi c’est important : Panasonic a officiellement présenté le Lumix GH6, son dernier appareil photo numérique sans miroir phare basé sur la norme Micro Four Thirds. Le nouveau GH6 est doté d’un capteur Live MOS de 25,2 mégapixels, le capteur de la plus haute résolution jamais intégré dans un appareil photo Micro Four Thirds. Il contient également le nouveau Venus Engine pour un traitement d’image avancé et contient V-Log/V-Gamut, une première pour un appareil photo Lumix G MFT.

L’annonce intervient près de neuf mois après que la société a tease l’appareil photo lors d’un événement de lancement du Lumix GH5M2.

Panasonic affirme que le nouveau moteur est presque deux fois plus puissant que celui du Lumix S1H.

Les capacités d’enregistrement vidéo de la caméra sont particulièrement intéressantes. Selon Panasonic, le boîtier est capable d’enregistrer des vidéos 4:2:2 10 bits C4K 60p, 4:2:0 10 bits 4K120p ou 4:2:2 10 bits FHD 240p HFR avec audio. De plus, le GH6 peut faire de la vidéo 4:3 anamorphique 4:2:0 10 bits 5,8K 30p (4,4K 60p) en utilisant toute la zone du capteur d’image.

Toute cette puissance de traitement a un coût, et je ne parle pas de dollars. L’enregistrement de vidéos haute résolution est un travail éprouvant qui nécessite beaucoup de puissance. Avec la puissance vient la chaleur, et comme cela a été démontré précédemment, l’arrêt thermique est une préoccupation très réelle dans les appareils photo compacts. Pour lutter contre cela, Panasonic a ajouté un ventilateur de refroidissement au GH6 qu’il appelle un «mécanisme de refroidissement forcé» dans son matériel de relations publiques.

Le GH6 dispose en outre d’un capteur gyroscopique à cinq axes avec un algorithme mis à jour qui permet jusqu’à 7,5 arrêts de stabilisation. La société a également mis à jour le firmware de plusieurs objectifs pour améliorer la compatibilité de l’autofocus.

Le Panasonic Lumix GH6 devrait arriver à la mi-mars. Les parties intéressées peuvent pré-commander le corps sur B&H Photo pour 2 197,99 $ ou le saisir avec un objectif 12-60 mm f/2,8-4 pour 2 797,99 $.