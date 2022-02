Bethesda ferme son client de jeu PC et migre les achats vers Steam

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Depuis que Microsoft a acquis Zenimax et Bethesda, beaucoup se sont interrogés sur le sort à long terme du lanceur de jeux PC de Bethesda. Bethesda a désormais une réponse définitive avec son annonce de la fermeture du client et la migration de son contenu vers Steam.

Cette semaine, Bethesda a annoncé qu’elle commencerait à laisser ses utilisateurs de clients de jeux PC commencer à migrer leurs achats et leurs portefeuilles vers leurs comptes Steam début avril. Le lanceur ne sera plus accessible à partir de mai.

Bethesda fournira des détails sur la migration des jeux lorsque la fonctionnalité sera disponible, mais cela ne coûtera rien. Les fichiers de sauvegarde seront également transférés. La plupart seront automatiquement transférés sur la nouvelle plate-forme. Cependant, les utilisateurs devront peut-être en déplacer certains manuellement. Si cela signifie copier les fichiers dans l’Explorateur Windows, il serait prudent de vérifier où chaque jeu stocke ses fichiers sur PCGamingWiki. Wolfenstein: Youngblood est le seul titre connu qui ne transférera pas automatiquement ou manuellement la progression du jeu pour une raison non précisée.

Les comptes Bethesda eux-mêmes ne disparaîtront pas. Vous en aurez toujours besoin pour jouer à Fallout 76, télécharger des mods hébergés par Bethesda pour Fallout 4 et Skyrim et utiliser certaines fonctionnalités en ligne dans d’autres jeux. Les listes d’amis de Fallout 76, Doom Eternal, Wolfenstein: Youngblood, Elder Scrolls Legends, Rage 2 et Deathloop seront également transférées sur Steam.

Le prochain jeu majeur de Bethesda est Ghostwire: Tokyo, lancé le 25 mars. Il n’est pas encore sur le Microsoft Store en raison de son accord d’exclusivité sur console avec PlayStation, qui est antérieur à l’acquisition de Bethesda par Microsoft, tout comme Deathloop. Sans surprise, la page de précommande de Ghostwire n’inclut même pas d’option pour le lanceur de Bethesda, uniquement pour Steam et Epic Games.