2K Sports aurait conclu un accord de licence pour produire plusieurs titres sportifs Lego

Moulin à rumeurs : Lego s’est taillé une place considérable dans le jeu vidéo. Avec des jeux allant des super-héros à Star Wars, les jeux sont généralement destinés aux jeunes, mais peuvent être amusants pour les joueurs de tous âges. Un genre de jeu vidéo que le constructeur de blocs n’a pas exploité est le sport. Si les rumeurs sont exactes, nous pourrions commencer à voir apparaître des titres de sport Lego dès cette année.

La rumeur veut que l’éditeur de jeux 2K Sports ait signé un contrat multi-jeux pour sortir au moins trois jeux de sport de marque Lego. Des sources au courant de l’accord ont déclaré à Video Game Chronicle que Sumo Digital était déjà sur le point de lancer un jeu de football/soccer plus tard cette année. Sumo est le studio derrière Sackboy: A big Adventure et Team Sonic Racing.

Un deuxième titre devrait sortir en 2023 et sera un jeu de course. Visual Concepts pilote son développement. Le studio cherchait récemment à ajouter du personnel pour un « jeu de conduite en monde ouvert avec une licence majeure ». Les initiés ont confirmé que ces publications concernaient le prochain jeu de course Lego.

« Notre studio Foothill Ranch est à la recherche d’un producteur chevronné pour rejoindre nos efforts de développement sur un jeu de conduite en monde ouvert non annoncé avec une licence majeure », lit-on. « Ce titre AAA est destiné à plusieurs plates-formes. »

Les sources ont confirmé le troisième jeu en préparation mais n’ont pas voulu ou pu révéler d’informations autres qu’il est « basé sur une franchise sportive majeure ». Tant que nous spéculons, nous pourrions aussi bien jeter que 2K a déjà des titres WWE et NBA sur sa liste. Une version Lego de l’un ou l’autre n’est pas un pas de géant. J’adorerais voir un jeu Lego WWE.

Bien sûr, prenez cette « nouvelle » avec une dose substantielle de sel. Ni 2K ni Sumo Digital ne commenteraient l’accord présumé. Le seul commentaire officiel que VGC a pu obtenir était de Lego qui était, sans surprise, « aucun commentaire ».

« Nous ne commentons pas les spéculations sur les futurs produits ou partenariats », a déclaré un porte-parole de Lego.