Netflix s’associe à 2K Games pour un film BioShock en direct

En un mot : Netflix s’associe à Take-Two Interactive, filiale de 2K Games, pour créer une adaptation cinématographique basée sur la populaire franchise BioShock. Vous voudrez freiner votre enthousiasme, cependant, étant donné le manque de détails pour le moment, le projet est susceptible de prendre plusieurs années au plus tôt.

« Nous faisons tous des choix, mais à la fin nos choix nous font », a tease mardi le compte Twitter Netflix Geeked avec un joli visuel de BioShock Remastered. Netflix a déclaré que Vertigo Entertainment servirait de producteur sur le projet, mais s’est abstenu de partager des détails supplémentaires.

La première entrée de la série BioShock est arrivée en 2007, mettant les joueurs aux commandes du protagoniste Jack après que l’avion dans lequel il se trouvait s’est écrasé dans l’Atlantique en 1960. Seul survivant, il trouve son chemin vers un phare voisin qui mène à une vaste ville souterraine. appelé Ravissement.

Une suite directe a suivi en 2010. Elle a également eu lieu dans Rapture, environ huit ans après les événements du jeu original. Le troisième opus, intitulé BioShock Infinite, emprunte des thèmes et des éléments à la franchise mais n’est pas immédiatement lié aux événements des jeux précédents (le DLC fera plus tard le lien).

Collectivement, BioShock s’est vendu à plus de 39 millions d’exemplaires dans le monde et est disponible sur la plupart des principales plateformes, notamment PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC et Mac.

Le prochain opus de la série de jeux est actuellement en développement chez Cloud Chamber, un studio sous la bannière 2K qui a été formé fin 2019.