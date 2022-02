Chrome change de logo pour la première fois depuis une décennie

Google Chrome a hérité du logo emblématique cohérent et identique depuis 2014. Tout au long de la période, le logo Chrome a été modifié mais l’idée centrale est restée la même, à savoir un cercle coloré divisé en quatre parties. Le rouge, le bleu, le vert et le jaune sont les couleurs emblématiques qui, malgré de nombreux changements, sont restées les mêmes. C’est l’un des navigateurs Web les plus célèbres qui a été lancé en 2008. À l’époque, le logo était en trois dimensions, avec un cercle divisé en quatre parties colorées : bleu, rouge, vert et jaune.

La composition des couleurs et les ombres uniques aux limites du logo Chrome ont maintenant changé. Nous l’avons confirmé à partir des fils Twitter d’un concepteur de Google Chrome, Elvin Hu. Il a même avoué que la distinction entre les différentes versions du logo Chrome est une tâche ardue à l’œil nu. Ainsi, pour la commodité des téléspectateurs, il a placé toutes les versions précédentes du logo Chrome avec quelques explications. Les changements sont si subtils, professionnels et passionnants qu’il est difficile pour une personne ordinaire de faire une estimation précise. Nous faciliterons la compréhension des modifications apportées à Chrome dans cet article d’actualité.

Pourquoi le logo Chrome a-t-il changé maintenant ?

Pourquoi Google Chrome a-t-il changé de logo maintenant ? C’était le même logo plat 2D avec une variation de couleur distinctive depuis 2014. Les caractéristiques emblématiques du logo sont l’héritage et le symbole de Chrome. Même maintenant, les changements sont subtils, alors pourquoi ces changements infimes dans les nuances, les couleurs et les tailles maintenant ?

Parce que la technologie se développe, le comportement des consommateurs change et les rend plus intéressés par la priorité de toute entreprise. L’adoption d’une version plus simple du chrome pour correspondre à la marque actuelle est l’objectif majeur, selon Elvin Hu, un designer chromé.

Une brève comparaison des logos Chrome

Google Chrome est un symbole de rapidité, de dynamisme et de modernisme. Le premier logo de chrome présenté de 2008 à 2011 était une figure arrondie en trois dimensions. Ils l’ont composé de trois segments avec le cercle sphérique au centre. Les côtés ont été coupés en diagonale, donnant une impression de vitesse. Ils ont divisé les segments en couleurs rouge, verte et jaune tandis que la sphère bleue était au centre.

Ils ont changé le logo 3D Chrome en 2011 et le logo plat 2D a remplacé le logo 3D Chrome. La distribution des couleurs est restée la même, c’est-à-dire rouge, jaune, vert et bleu au centre. Cependant, la couleur bleue au centre ressemblait à un globe pour donner une idée de la polyvalence du navigateur Chrome.

Google Chrome a rendu la version du logo 2011 simple, plate et moins stylistique par rapport au logo 3D de 2008. Mais il est surprenant et intéressant de savoir qu’en 2014, ils ont rendu le logo Chrome encore plus stable, créatif et simple. Ils ont remplacé le cercle bleu dégradé au centre par un bleu clair. Le contour gris du cercle central bleu s’est changé en blanc et l’a rendu un peu large. Il a subtilement changé les trois segments coupés en diagonale autour du cercle central bleu.

Le logo Chrome 2014 n’est pas la même pour tous les systèmes. Les changements subtils sont enthousiastes et charmants. Windows 10 et 11 ont des couleurs colorées et étonnantes. Pour faire une synchronisation parfaite avec les applications environnantes, le logo Chrome apparaîtrait avec un dégradé plus dramatique. De même, sur macOS, Chrome apparaîtrait avec peu d’ombre. Sur ChromeOS, il aura l’air plus brillant et coloré pour faire un mélange parfait.

Une version mise à jour du logo Chrome

Dans une série de publications sur Twitter, Elvin Hu a comparé le logo Chrome mis à jour avec les versions précédentes. Les modifications apportées à Google Chrome sont uniques et le rendent plus créatif par rapport aux versions précédentes. Vous pouvez voir les dernières modifications dans Canari chromé. Le logo Chrome mis à jour sera disponible d’ici quelques mois sur les autres navigateurs Chrome.

Chrome a le potentiel d’attirer plus d’utilisateurs avec les dernières modifications apportées à son logo. Actuellement, le navigateur Web Chrome domine 63 % de l’utilisation du Web. Si Google autorise les modifications du logo, cela peut avoir un énorme effet dissuasif sur sa part de marché.

Google apporte quelques modifications au logo Chrome 2014 pour le rendre plus à l’aise sur Windows, macOS et iOS. « Nous voulons que les icônes soient reconnaissables à Chrome, mais aussi bien conçues pour chaque système d’exploitation », a déclaré le concepteur de Chrome, Elvin Hu, dans un tweet.

Conclure

Depuis 2008, le logo Chrome se simplifie. C’était un logo 3D avec un superbe schéma coloré symbolisant la vitesse et le dynamisme. Maintenant, Elvin Hu l’a réduit à un simple logo Chrome 2D avec le même jeu de couleurs : rouge, vert, jaune et bleu central. Les nuances sont réduites et agrandissent le cercle bleu central, perçant les cœurs. 2022 est l’année de l’expérience d’un nouveau design de logo de Chrome.