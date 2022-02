Les développeurs de Star Citizen annulent les fonctionnalités de la feuille de route en raison des attentes élevées des utilisateurs

Facepalm : Cela fait plus de dix ans et 430 millions de dollars, mais à la surprise de personne, Star Citizen n’est toujours pas prêt à sortir. L’épopée spatiale du créateur de Wing Commander, Chris Roberts, devait initialement arriver en 2015. Cette date et les fonctionnalités qui l’accompagnent ont depuis continué à glisser et à maintenir le jeu dans un état alpha perpétuel. Maintenant, l’équipe blâme les partisans vocaux qui remettent en question la livraison de CIG comme raison de la réduction de la visibilité dans le processus de développement.

Des jeux comme Mass Effect et No Man’s Sky ouvrent l’univers virtuel à des millions de joueurs jour après jour. Star Citizen, la simulation spatiale ambitieuse de Cloud Imperium Games (CIG), a emmené les joueurs dans un autre type de voyage. Malheureusement, ce voyage est dans un trou de lapin apparemment sans fin de retards et de priorités changeantes. Fidèle à lui-même, un récent article de blog de l’équipe CIG a informé les supporters que la feuille de route utilisée pour suivre les progrès du développement offrirait bientôt moins de visibilité globale.

« Nous voulons reconnaître que vous ne l’avez pas tous vu de cette façon ; beaucoup ont pris à cœur notre nouvelle orientation et nos paroles et ont compris exactement ce que nous avons essayé de transmettre. Mais il reste encore un contingent très bruyant d’observateurs de la Feuille de route qui voient les projections comme des promesses Et leur bruit continu à chaque fois que nous changeons les livrables est devenu une distraction à la fois en interne chez CIG et au sein de notre communauté, ainsi que pour les fans potentiels de Star Citizen qui regardent de côté nos communications de développement ouvert. – JakeAcappella-CIG

La feuille de route a fourni une vue de publication pour donner aux utilisateurs un aperçu des changements à venir tout en éduquant les supporters sur les tenants et les aboutissants du développement de jeux. Certains partisans examinant la feuille de route sont devenus naturellement vocaux alors que les priorités et les livrables de CIG changent continuellement.

Plutôt que de clarifier la feuille de route, l’équipe a décidé de cesser de fournir des informations sur tout livrable au-delà du prochain patch prévu. La décision a été motivée par le « bruit » perçu par la communauté lorsque les versions des fonctionnalités ont été déplacées, ce que l’équipe CIG a qualifié de « distraction ». Le refus de la communauté n’est pas une surprise étant donné le nombre d’attentes de développement retardées ou abandonnées du projet.

Le fait que Roberts Space Industries (RSI) fournisse moins de progrès en matière de développement irritera sans aucun doute davantage de partisans. Au cours des dernières années, l’équipe a fait face à des poursuites concernant des remboursements ainsi qu’à une surveillance croissante de la gestion par CIG des objectifs de financement et du budget déjà astronomiques.