« Freddy, tu es censé être confiné » : d’où vient la phrase devenue virale sur TikTok

Les utilisateurs de TikTok sont très susceptibles de tomber sur la phrase : « Freddy, tu es censé être en confinement. Vanessa… « . L’audio dérangeant provient de Five Nights at Freddy’s (FNAF), une série d’horreur de jeux vidéo créée en 2014 par Scott Cawthon. C’est une production très connue parmi les niches de joueurs et d’acteurs, qui compte environ 10 chapitres canoniques, ainsi que divers spin-offs et romans.

L’histoire de FNAF est centrée sur la pizzeria Freddy’s et voit des animaux mécaniques macabres comme protagonistes. La phrase devenue virale sur TikTok provient du dernier chapitre, Five Nights at Freddy’s : Security Breach, sorti en décembre dernier. En particulier, il est tiré de la scène dans laquelle l’agent Vanessa découvre que le protagoniste Freddy s’est libéré. Cela explique pourquoi Vanessa hurle : « Freddy ! Vous devriez être en isolement ! ». Le phénomène s’est installé aux États-Unis puis a touché le reste du monde, dont l’Italie. Five Nights at Freddy’s n’est pas le seul jeu vidéo d’horreur à avoir conquis TikTok. Un autre titre effrayant devenu très populaire auprès des tiktokers est The Forest, développé par la petite équipe canadienne Endnight Games. De manière générale, TikTok s’avère être une excellente vitrine pour les titres nouvellement lancés, offrant une visibilité de type plus immédiate et généraliste que Twitch,

Pendant ce temps, le réseau social chinois teste les abonnements payants. Une expérimentation qui s’inscrit dans un plan de monétisation plus large. Après tout, TikTok capte de plus en plus l’attention des entreprises : les grandes marques, comme Amazon, Louis Vuitton et McDonald’s, investissent de plus en plus dans les tiktokers, avec des chiffres allant de 100 mille à 250 mille dollars pour le parrainage d’un seul post . Selon Forbes, le chiffre d’affaires total des 7 tiktokers les mieux payés de 2021 a augmenté de 200% par rapport à 2020. Parmi les autres entreprises qui se concentrent sur TikTok, il convient également de mentionner Netflix, qui a récemment inauguré Hype House, une émission de téléréalité avec 16 tiktoker en tant que participants.