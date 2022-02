Les détails du RTX 3090 Ti que Nvidia avait promis d’atterrir en janvier ne sont toujours pas arrivés

Récapitulatif : Vous vous souvenez quand Nvidia nous a donné un aperçu du RTX 3090 Ti dont on parle depuis longtemps lors de son discours d’ouverture au CES ? La société a déclaré qu’elle fournirait plus de détails sur le GPU monstre « plus tard ce mois-ci », mais vous avez probablement remarqué que nous sommes maintenant en février et attendons toujours plus d’informations sur le produit phare d’Ampere.

Les rumeurs d’un RTX 3090 Ti remontent à mai 2021 lorsqu’une liste dans le logiciel FireStorm de Zotac a suggéré que la société était convaincue qu’un tel produit arriverait à un moment donné. Plusieurs rapports ont suivi qui affirmaient que la carte serait lancée en janvier, ce qui semblait probable lorsque Nvidia a confirmé son existence lors du CES.

Le vice-président principal de Nvidia, Jeff Fisher, a révélé quelques détails sur le RTX 3090 Ti (ou cravate, comme il insiste toujours pour l’appeler) au CES. La carte dispose de 24 Go de mémoire GDDR6X fonctionnant à 21 Gb/s, battant les 19,5 Gb/s sur le RTX 3090. Elle dispose également de 40 téraflops de shader, 78 téraflops RT et 320 téraflops de tenseur de performances et devrait être livrée avec un TDP de 450 W. à côté d’un connecteur d’alimentation à 16 broches.

À titre de comparaison, le vanilla RTX 3090 offre 36 téraflops de shader, 69 téraflops RT et 285 téraflops de tenseur.

Avec plus de détails promis en janvier, certains espéraient que nous pourrions même voir le lancement du RTX 3090 Ti le mois dernier. Malheureusement, nous n’avons eu ni l’un ni l’autre. Alors que se passe-t-il? L’une des principales raisons de ce silence pourrait être les problèmes signalés dans le matériel de la carte, probablement le PCB, et le BIOS du GPU, ce qui affecterait la production compte tenu de la date à laquelle ils ont été découverts. Et cela ne tient même pas compte de la pénurie mondiale de puces.

Mais même si la carte est lancée en février, elle ne sera pas exempte de l’un des problèmes qui affligent l’industrie en ce moment. Il devrait avoir un PDSF de 1 999 $. Étant donné que la plupart des cartes graphiques coûtent encore environ le double de leur prix de détail suggéré, vous pourriez en payer près de 4 000 $ pour une – et c’est l’édition Founders ; les variantes tierces haut de gamme pourraient aller encore plus loin. Nvidia, quant à lui, reste étrangement silencieux.

Au sujet de la crise des cartes graphiques, Intel a récemment réagi à la situation en promettant d’expédier des « millions » de GPU Arc Alchemist chaque année.

