Le téléviseur Samsung MicroLED le moins cher coûterait 80 000 $

Dans le contexte : il existe aujourd’hui de nombreuses nouvelles technologies TV passionnantes. MicroLED, par exemple, promet tous les avantages de l’OLED sans les inconvénients. Malheureusement, le plus gros problème avec les écrans est leur prix ; Le modèle le moins cher de Samsung commence à 80 000 $.

C’était de retour au CES 2018 lorsque Samsung a dévoilé The Wall, un téléviseur MicroLED modulaire de 146 pouces destiné aux clients dont les maisons sont aussi importantes que leurs soldes bancaires. Une version 8K de 292 pouces a été dévoilée un an plus tard.

Samsung avait l’intention de créer un téléviseur MicroLED plus petit et non modulaire dans une taille de 70 pouces, mais il aurait abandonné ces plans pour créer des modèles plus grands mesurant 89 pouces, 101 pouces et 114 pouces.

Le site technologique sud-coréen The Elec rapporte maintenant que Samsung a fixé le prix du modèle 89 pouces le moins cher à 80 000 $. Si cela ne suffit pas pour couvrir le mur de votre manoir, le téléviseur de 114 pouces vous coûtera 100 000 $. Le prix du modèle 101 pouces n’a pas encore été décidé.

Bien que ces prix mettent les téléviseurs hors de portée de la plupart des gens, ils sont toujours moins chers que le téléviseur MicroLED de 110 pouces lancé par Samsung l’année dernière, qui coûte environ 141 000 $. La baisse de prix est due au fait que ce téléviseur utilise des cartes de circuits imprimés, tandis que les versions 2022 utilisent du silicium polycristallin avancé à basse température [LTPS] transistors à couches minces [TFT] qui sont moins chers à fabriquer.

La technologie MicroLED, qui utilise des lumières LED de taille micrométrique, est auto-éclairante comme OLED, produisant de la lumière et de la couleur à partir de ses propres structures de pixels pour offrir des noirs parfaits et un contraste incroyable. Comme il est inorganique, il dure plus longtemps que les téléviseurs OLED et il y a peu ou pas de risque de brûlure.