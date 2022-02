La dernière mise à jour de Windows 11 pourrait accélérer notre ordinateur

La sortie de Windows 11 a eu ses problèmes. Microsoft n’est jamais exempt de certains problèmes et avec ce système d’exploitation, il n’y aurait pas d’exception. Windows 11 continue de souffrir d’un problème où certains appareils peuvent fonctionner plus lentement que d’habitude. Le bogue affecte les disques durs et les disques SSD, avec des rapports affirmant que certains disques de stockage fonctionnent plus de 50 % plus lentement, et Microsoft n’a pas correctement résolu le problème.

Le problème a été signalé pour la première fois en juillet 2021 et affecte les utilisateurs depuis longtemps. Ce problème a été officiellement résolu dans la mise à jour cumulative de décembre 2021. Lorsque Microsoft a reconnu qu’un bogue dans Windows 11 affectait les performances de « tous les disques (NVMe, SSD, HDD) » en effectuant des actions inutiles à chaque fois qu’une opération d’écriture se produit.

Windows 11 pourrait bientôt fonctionner plus rapidement

Le problème est que la mise à jour cumulative de Windows 11 résout ces problèmes de performances pour certains utilisateurs uniquement et il y a des rapports selon lesquels les SSD ou les disques durs sont toujours plus lents qu’ils ne le devraient.

Le bogue est donc toujours présent dans les mises à jour de sécurité de décembre 2021 et janvier 2022. Mais il semble qu’une nouvelle mise à jour facultative résolve enfin le problème du lecteur de stockage.

Selon l’équipe Windows Latest, Windows 11 KB5008353 applique quelques correctifs importants et résout également le problème critique des SSD/HDD pour tout le monde. Le problème de performances qui ravageait le système d’exploitation depuis près de huit mois a été corrigé. Dans les notes de publication, Microsoft note qu’il a corrigé un autre bogue avec le journal USN qui provoque un étrange problème de régression des performances.

« Résout un problème de régression des performances qui se produit lorsque la journalisation du numéro de séquence de mise à jour (USN) est activée »a déclaré Microsoft.

De plus, les utilisateurs ont également confirmé qu’ils ne rencontraient plus de problèmes de performances avec leurs disques de stockage et que le système d’exploitation semblait plus rapide. « Non seulement sur NVME, même mon SSD SATA est plus rapide maintenant. Auparavant, Windows 11 démarrait plus lentement que Windows 10 « , a noté un utilisateur, et il existe des confirmations similaires sur le hub de commentaires.