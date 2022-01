Convertissez votre téléphone ou votre tablette en trackpad avec la souris à distance

Remote Mouse transforme votre téléphone portable ou votre tablette en une télécommande conviviale pour votre ordinateur. Il simule la fonction de la souris, du clavier et du pavé tactile sans fil, fournit également une variété de panneaux de contrôle spécialisés, tels que Media Remote, Application Switcher et Web Browsing Remote, qui vous aident à effectuer des opérations spécifiques plus rapidement. Les petites fonctionnalités conçues pour une utilisation à une main ou des opérations intuitives vous raviront également.

Instructions:

Étape 1. Téléchargez l’application Remote Mouse

Étape 2. Installez le serveur Remote Mouse sur votre ordinateur

Étape 3. Connectez votre appareil mobile et votre ordinateur au même Wi-Fi.

Étape 4. Avec votre appareil mobile, scannez le code QR à partir du serveur distant

Clavier, souris et pavé tactile

Le contrôle simplifié. C’est une combinaison parfaite des 3 télécommandes les plus courantes. Avec des gestes multi-touch plus intelligents, tout ce dont vous avez besoin est de cliquer et de glisser.

Panneaux de contrôle spécialisés

Regarder des vidéos au lit ? Remplir la maison de musique ? Ou faire une présentation autonome ? La souris à distance vous permet de contrôler votre ordinateur librement n’importe où et à tout moment.

Options d’alimentation

Arrêtez, redémarrez, déconnectez-vous ou mettez l’ordinateur en veille en un clic.

Application à distance

Lancez et basculez rapidement entre les applications. Un bouton de bureau d’affichage pratique est également fourni.

Souris gyroscopique

Contrôlez le curseur de la souris en inclinant et en déplaçant votre téléphone dans les airs – une belle utilisation de la fonction gyroscope et accéléromètre sur un appareil mobile.

Interface utilisateur personnalisable

Les paramètres riches vous permettent de personnaliser l’interface de la télécommande qui correspond le mieux à vos préférences.

Saisie vocale

Intégré à la reconnaissance vocale d’iOS et d’Android. Tapez simplement sur un ordinateur en cliquant sur le bouton vocal et en parlant à votre téléphone.

Bouton de volume Télécommande

Utilisez les boutons de volume physique sur l’appareil mobile pour régler le volume de l’ordinateur ou modifier les diapositives de la présentation.

Disponible pour tous vos appareils

Prend en charge iOS, Android, Windows, Mac OS et Linux. Vous pouvez profiter d’une expérience utilisateur cohérente sur n’importe lequel de vos appareils.

Quoi de neuf: