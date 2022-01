Hébergement pour Windows, les différences avec Linux

NiPoGi Mini PC, Celeron J3455, 6GB RAM + 128 GB SSD, Windows 10 Pro, Soutien mSATA/2.5 '' SSD/HDD, 4K HD, Dual Band WiFi, Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.2

【Performances exceptionnelles】NiPoGi mini ordinateur Windows 10 Pro 64 bits équipé du processeur quad-core Celeron J3455 (cache 2 Mo, jusqu'à 2,3 Ghz). Il prend en charge le réveil sur LAN, le réveil RTC, la mise sous tension automatique. Le mini PC offre un meilleur fonctionnement et une expérience multitâche stable que l'Atom z8350. Idéal pour les applications industrielles et commerciales. 【Option d'extension de mémoire】Équipé de 6 Go de DDR3 et de 128 Go de SSD mSATA, prend également en charge l'extension de carte TF de 128 Go et une clé USB externe, des tâches de travail quotidiennes au divertissement. Un emplacement SSD 2,5" (jusqu'à 2 To) dans la base de l'unité principale vous permet d'étendre l'espace disque dur. Configuration flexible de la capacité pour une extension facile de la capacité afin de répondre aux exigences élevées. 【Grand PC de cinéma maison】 Mini PC NiPoGi AK1 avec graphiques HD 500 et deux ports d'affichage de sortie HDMI. 4K @ 30fps HD facile à profiter de la navigation sur le Web et de la lecture vidéo 4K, ou connectez-vous à votre projecteur comme un home cinéma, profitez d'une variété de divertissements. Travaillez et jouez presque n'importe où. 【Répondez aux besoins profonds】 La dernière connectivité sans fil avec Wi-Fi 802.11ac Dual Band 2,4 et 5 GHz, offre des vitesses allant jusqu'à 450 Mbps sur la bande 2,4 GHz et 1300 Mbps sur 5 GHz qui offrent une expérience Internet doublement plus rapide pour la navigation, le streaming et les jeux. Rendre le multitâche agréable et sans effort 【PC compact et portable】 Le mini tour pc avec 2 x ports de sortie HDMI, 2 x ports USB 2.0, 2 x ports USB 3.0, 1 x port Ethernet Gigabit, 1 x emplacement pour carte Micro SD (pour cartes TF jusqu'à 128 Go), port casque et microphone. Prend en charge le WiFi double bande 2.4G+ 5G, Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.2. Comprend un support VESA pour une installation facile à l'arrière de votre téléviseur ou moniteur.