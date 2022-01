Blizzard recrute des artistes, des designers et des ingénieurs pour un "tout neuf" la franchise

Quelque chose à espérer : il semble que Xbox planifie déjà son premier titre exclusif de Blizzard. L’acquisition de la société par Microsoft n’est même pas encore bouclée, mais cela n’empêche pas Blizzard d’embaucher de nouveaux employés pour travailler sur un univers de jeu complètement original.

Mardi, Blizzard a annoncé qu’il recherchait des développeurs pour travailler sur une toute nouvelle IP. Il n’y avait pas beaucoup de détails sur le projet autre que ce sera un « jeu de survie ». On dirait que c’est dans les premiers stades conceptuels, et Blizzard est à la recherche de talents pour écrire l’histoire et étoffer l’univers.

« Blizzard se lance dans notre prochaine quête. Nous partons en voyage vers un tout nouvel univers, qui abrite un tout nouveau jeu de survie pour PC et console. Un lieu rempli de héros que nous n’avons pas encore rencontrés, d’histoires encore à raconter , et des aventures encore à vivre. Un vaste domaine de possibilités, attendant d’être exploré. Chaque histoire a besoin d’un conteur. Et chaque monde a besoin de bâtisseurs. Et si cela pouvait être vous ? »

Nous construisons un jeu de survie dans un tout nouvel univers. Rejoignez-nous pour écrire notre prochain chapitre : https://t.co/yf7W5p9ERQ pic.twitter.com/vWtkDYh1kX – Divertissement Blizzard (@Blizzard_Ent) 25 janvier 2022

Le jeu sera la première IP originale de Blizzard depuis le lancement d’Overwatch en 2016. Il s’agira également probablement de la première exclusivité Xbox de l’éditeur. Bien que l’annonce ait été soigneusement rédigée pour utiliser le mot générique « console », il est presque garanti que la toute nouvelle franchise n’atterrira jamais sur la PlayStation 5.

Microsoft est prêt à conclure la plus grande acquisition de jeux vidéo de l’histoire en déboursant 68,7 milliards de dollars pour récupérer Activision Blizzard King. Entrevoir la possibilité qu’elle remette une toute nouvelle propriété à son concurrent fait rêver. Ca ne va pas arriver.

Pendant ce temps, les fans de Diablo risquent de se déformer à cause de l’annonce. Ils attendent Diablo IV depuis des années. Blizzard l’a finalement annoncé en 2019, mais le projet a depuis subi de nombreux retards et n’arrivera qu’en 2023 au plus tôt.

Cela dit, les fans peuvent se détendre pour le moment. Après tout, l’annonce était un « casting call » pour un tout nouveau jeu que Microsoft financera probablement, donc le personnel de Diablo IV ne sera probablement pas affecté de quelque manière que ce soit.