Le patron de Xbox dit qu’un service de type PlayStation Game Pass est inévitable

Dans le contexte : Alors que l’industrie des jeux vidéo continue de glisser davantage vers les ventes numériques, la fourniture de services commencera à prendre le devant de la scène. Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, a déclaré que la décision apparente de Sony d’offrir une plate-forme de services packagés similaire au Xbox Game Pass est « inévitable ». Spencer sent que les choses évoluent dans cette direction depuis un certain temps, et Sony ne fait que réagir à la pression du marché.

Le mois dernier, des informations ont révélé que Sony était prêt à consolider ses abonnements PlayStation Plus et PlayStation Now dans un service à plusieurs niveaux similaire au Xbox Game Pass. Game Pass a subi une restructuration similaire en 2020 lorsque Microsoft a combiné Xbox Game Pass, Xbox Gold et xCloud dans un package groupé.

Dans une récente interview avec IGN, le directeur de Xbox, Phil Spencer, a indiqué qu’il n’était pas surpris par la rumeur de l’emballage du service de Sony et qu’il pensait que c’était « la bonne réponse ».

« Je pense que la bonne réponse est de permettre à vos clients de jouer aux jeux auxquels ils veulent jouer, où ils veulent les jouer et de leur donner le choix de la façon dont ils construisent leur bibliothèque », a expliqué Spencer. « Donc, quand j’entends d’autres faire des choses comme Game Pass ou venir sur PC, cela a du sens pour moi parce que je pense que c’est la bonne réponse. »

Spencer estime également que Sony suit simplement une voie préétablie par l’industrie. Il dit que ce n’est pas une « validation » que ce que Xbox a fait était une décision intelligente, mais plutôt une « inévitabilité » ; que les jeux en tant que service (GaaS) sont exactement là où l’industrie évolue progressivement.

« Je ne le considère pas vraiment comme une validation. En fait, quand je parle à nos équipes, j’en parle comme d’une fatalité », a déclaré le patron de la Xbox. « Donc, pour nous, nous devons continuer à innover, continuer à être compétitifs, car les choses que nous faisons pourraient être des avantages que nous avons sur le marché aujourd’hui, mais elles sont simplement basées sur le fait que nous allons en premier, pas que nous ayons créé quelque chose que personne d’autre ne peut créer. »

Que la décision de Sony soit inévitable ou simplement une tentative de suivre la Xbox, le résultat final est le même : un marché GaaS élargi qui offre plus d’options pour savoir où et comment le consommateur joue au prix de ne pas vraiment posséder un jeu. D’après ce que Spencer en dit, c’est ce que souhaite le consommateur dans son ensemble, mais de nombreux acteurs du marché ne souhaitent pas passer à un système GaaS total.

Comme nous l’avons vu, avec les fermetures de magasins numériques, le risque de perdre l’accès aux produits numériques achetés légitimement existe. Les grands rachats d’entreprise comme l’acquisition de Zenimax par Microsoft et, plus récemment, d’Activision Blizzard King prouvent comment une entreprise peut utiliser le rachat d’entreprise pour changer le paysage de tout un marché. Ce potentiel est multiplié dans un marché entièrement numérique où le consommateur n’a aucun contrôle physique sur les médias achetés.