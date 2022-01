Apex Legends pourrait bientôt avoir son patch pour Xbox Series X|S

La nouvelle génération est avec nous depuis un certain temps, mais tous les développeurs n’ont pas mis à jour leurs jeux aussi rapidement. Tout le monde n’a pas non plus pris la décision de l’offrir gratuitement, rappelez-vous comment Remedy a offert cette édition spéciale avec les améliorations. Quoi qu’il en soit, il semblerait qu’Apex Legends, le populaire jeu Respawn Entertainment, finalise son patch Next-Gen.

Apex Legends serait prêt pour la Xbox Series X|S

Grâce à la compétition, de nombreuses nouvelles qui arrivent pour la famille de consoles Xbox sont découvertes. Cela se produit avec Apex Legends, qui aurait déjà son patch prêt pour PlayStation 5 et aurait une taille d’environ 80 Go.

🚨 Apex Legends (PS5) ▶️ Taille du téléchargement : +80 Go (sans mise à jour) 🟨 #PS5 #ApexLegends pic.twitter.com/vzWCgwxtTi — PlayStation GameSize (@PlaystationSize) 14 janvier 2022

Au final, autant on essaie de différencier les consoles, autant la réalité est que les tailles, du moins des jeux, sont très similaires. Donc, on s’attendrait à ce que Respawn Entertainment publie très bientôt les correctifs pour les nouvelles consoles. Préparez vos armes pour qu’Apex Legends commence à être plus beau que jamais.

Respawn prépare déjà un nouveau FPS

Le studio californien d’Electronic Arts ne s’arrête pas et prépare déjà un nouveau FPS (First Person Shooter) à haute mobilité. Et c’est que non, il ne semble pas que l’étude va publier un troisième opus de TitanFall mais, ils indiquent que cela fait partie de son ADN. Nous serons très attentifs pour voir sur quoi ils travaillent.

Contrairement à ce que certaines personnes rapportent, Titanfall est le cœur même de notre ADN. Qui sait ce que l’avenir nous réserve… — Réapparaître (@Respawn) 23 septembre 2021

Il y a eu des rumeurs ces jours-ci indiquant qu’il pourrait être une deuxième partie de Ordre déchu Jedi. Le jeu EA populaire qui nous a donné l’espoir d’un jeu dans la franchise Star Wars. Le gameplay et les mouvements avec Cal Kestis nous ont immédiatement transportés dans l’histoire et il semble que nous verrions les premières images ou bande-annonce avant l’E3. Nous sommes heureux qu’ils permettent à Respawn de réaliser un deuxième volet de ce jeu qui a regagné la confiance des plus sceptiques après les déboires de Battlefront 1 et 2.