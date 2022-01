Goldeneye 007 Prêt Pour Une Sortie Numérique Sur Xbox

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’un des plus grands jeux jamais lancés sur la Nintendo 64 pourrait bientôt être jouable sur du matériel moderne. TrueAchievements a partagé une liste de réalisations pour GoldenEye 007, le jeu de tir à la première personne séminal de Rare basé sur le film de James Bond 1995 GoldenEye. Les détails sont encore rares selon la publication, nous ne savons donc pas s’il s’agit d’un remake, d’un remaster ou d’une réédition de l’original.

La liste des réalisations est différente de celle qui accompagnait le remake annulé de GoldenEye 007 pour XBLA l’année dernière. Au total, il y a 55 réalisations totalisant un Gamerscore de 1 000.

quelques autres photos Xbox Achievement de GoldenEye 007 pic.twitter.com/TFROZ6SMrh – Wario64 (@Wario64) 1er janvier 2022

Les jeux basés sur des films (et vice versa) sont généralement assez terribles, mais GoldenEye 007 était une rare exception. La campagne solo et les mécanismes de jeu étaient excellents, tout comme les graphismes. Là où le jeu a vraiment brillé, cependant, c’était en multijoueur local à quatre joueurs. Je ne peux qu’imaginer combien d’heures j’ai passé sur ce titre, blotti autour d’un petit tube cathodique de 19 pouces jouant à The Man With the Golden Gun avec des amis.

La fuite de réalisation suggère que cela arrive en premier sur Xbox, bien qu’il y ait de l’espoir que Nintendo puisse un jour l’ajouter à son écurie Switch Online pour jouer sur son ordinateur de poche. Banjo-Kazooie, un autre titre Rare, a récemment été annoncé pour l’extension Switch Online. Peut-être que GoldenEye 007 sera le prochain ?

Cela ne nous laisse qu’une seule question : est-ce que jouer en tant qu’Oddjob « triche ? »