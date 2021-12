Un brevet de Microsoft suggère un futur «Trio de surface» à triple écran

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Il semble que Samsung ne soit pas la seule entreprise à envisager un appareil pliable à trois écrans. Un nouveau brevet de Microsoft montre ce que pourrait être une future version du Surface Duo avec trois écrans. Un Surface Trio, peut-être ?

De toute évidence, Apple a repéré un nouveau brevet Microsoft intitulé « Multi-Panel Device », que l’Office américain des brevets a publié le 23 décembre. Le combiné à deux charnières s’ouvre et se ferme en forme de Z, l’un des écrans faisant également office d’affichage externe lorsque le le téléphone est fermé.

Nous pourrions envisager une future version du Surface Duo de Microsoft, que certains ont déjà nommé le Surface Trio.

Les Surface Duo et Surface Duo 2 d’origine de Microsoft n’ont pas réussi à capter l’imagination des amateurs de téléphonie mobile, malgré le fait que les pliables comme le Galaxy Z Fold 3 soient devenus populaires. Mais l’ajout de plus d’espace d’écran et d’un affichage externe pourrait rendre le combiné plus attrayant. Le Duo peut être plié dans la direction opposée, bien que cela laisse les deux écrans exposés, et bien que le Surface Duo 2 dispose d’une barre de vue pour les notifications, ce n’est pas une solution idéale.

La nouvelle du brevet intervient peu de temps après la découverte d’un autre brevet Samsung montrant un téléphone à triple écran très similaire, bien que Samsung utilise un seul morceau de verre plutôt que trois panneaux individuels. L’appareil de la société coréenne se plie également en forme de Z, la plupart des composants étant regroupés dans les sections gauche et droite; une conception interne que la version de Microsoft utilisera probablement.

Les téléphones pliables ont connu des débuts difficiles en 2019. Le lancement du Galaxy Fold d’origine a été retardé de plusieurs mois après que les premières unités d’examen ont commencé à se briser en quelques jours, et Huawei a reporté la sortie de Mate X pour éviter des problèmes similaires. Maintenant, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 reçoivent de nombreux éloges de la part des critiques et des utilisateurs. La phase suivante pourrait-elle voir un écran supplémentaire ajouté, nous rapprochant toujours plus d’un avenir à la Westworld ?