Ce périphérique Game Boy Color annulé de 20 ans aurait mis un smartphone pas cher dans votre poche

En avance sur son temps : l’histoire est parsemée d’appareils technologiques peu connus qui font parfois leur chemin dans le forum public après de nombreuses années d’inactivité à ramasser de la poussière sur une étagère. Au cours du week-end, la chaîne YouTube DidYouKnowGaming? a révélé un périphérique Nintendo de 20 ans qui, à seulement 50 $, aurait converti une Game Boy Color en un smartphone relativement bon marché.

Nintendo a autorisé quelques périphériques intéressants au début des jeux portables. La Game Boy Camera et la Game Boy Printer formaient un couple. Il disposait également du câble Game Link pour permettre des jeux à deux joueurs, puis offrait plus tard un adaptateur à quatre joueurs. Et qui pourrait oublier le Handy Boy, une monstruosité attachable avec une loupe d’écran, des haut-parleurs externes et un joystick. Au fait, vous pouvez toujours les acheter sur Amazon.

Dimanche, le YouTuber et passionné d’histoire des jeux vidéo Liam Robertson a révélé un périphérique inédit pour la Game Boy Color appelé « Page Boy ». L’appareil aurait ajouté des fonctionnalités de type smartphone, notamment la communication bidirectionnelle, la messagerie électronique, la navigation sur le Web, etc.

Page Boy a partagé plusieurs fonctions avec un projet annulé précédemment appelé WorkBoy pour la Game Boy de première génération. Ce n’était pas une coïncidence puisque l’inventeur Eddie Gill a conçu les deux appareils. Gill avait conçu et présenté le WorkBoy en 1992 comme un moyen de donner à l’appareil de jeu portable la fonctionnalité PDA. Cependant, une prochaine baisse de prix de la Game Boy la rendait invendable, étant donné que le périphérique coûterait autant que la console.

Avance rapide jusqu’en 1999, lorsque Gill et son frère Chris ont présenté le Page Boy aux dirigeants de Nintendo, opérant sous le nom de société Wizard. Ils n’avaient pas de prototypes fonctionnels, mais Gill a chargé Sirius Modelmaking de créer la maquette physique utilisée dans leur présentation à Nintendo. L’appareil se connectait à la fente pour cartouche de la Game Boy Color et disposait d’un port pass-through pour que les utilisateurs puissent toujours jouer à des jeux avec celui-ci connecté. Le design n’était pas différent en apparence de certains des téléphones à clapet compacts précédents.

C’était le début de l’ère cellulaire, mais l’appareil utiliserait la communication radio moins chère utilisée dans les téléavertisseurs, d’où son nom. La pagination bidirectionnelle venait de prendre pied dans l’industrie, et les frères voulaient l’utiliser pour offrir des capacités de smartphone à une époque où les smartphones étaient rares et très chers. Les frères Gill en ont tiré parti dans une présentation à Nintendo, soulignant que la société pourrait même utiliser la communication en temps réel de l’appareil à des fins de marketing (vidéo ci-dessus).

Nintendo a été très intrigué par la proposition et a examiné sa faisabilité pour les trois prochaines années. Malheureusement, la société a rejeté l’idée en 2002 car la technologie n’aurait été disponible que pour la base d’utilisateurs de Game Boy aux États-Unis, contrecarrant quelque peu son objectif déclaré de communiquer sans fil avec n’importe qui dans le monde. Même à un prix raisonnablement modeste de 50 $, l’appareil ne semblait pas assez rentable pour Nintendo compte tenu de l’exclusion de ses marchés européen et japonais. Encore une fois, Eddie Gill a dû mettre de côté un périphérique Nintendo trop ambitieux et tout simplement trop en avance sur son temps.