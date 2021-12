Quel a été le premier téléphone mobile Android ?

Choisissez votre réponse et le bon choix sera révélé.

Également connu sous le nom de T-Mobile G1, le HTC Dream a été annoncé en septembre 2008 et mis à la disposition des consommateurs nord-américains en octobre de la même année, plusieurs mois avant l’arrivée des prochains appareils Android et environ un an après l’arrivée de l’iPhone d’Apple.

Le T-Mobile MyTouch 3G a été lancé en juillet 2009, tandis que le Samsung Moment et le Motorola Cliq ont été lancés en octobre. De toute évidence, le rythme de l’innovation autour des appareils mobiles était alors plus lent et les leaders du marché comprenaient Blackberry, une variété de téléphones Windows Mobile avec claviers QWERTY, le Motorola Razr, Palm Treos et des appareils pionniers comme l’excellent N95 de Nokia.

Le HTC Dream fonctionnait sous Android 1.6 Donut et comportait un écran tactile capacitif de 3,2 pouces, un processeur Qualcomm Arm11 de 528 MHz, 192 Mo de RAM, 256 Mo de stockage (extensible à 16 Go via microSD), une caméra arrière de 3,15 mégapixels avec mise au point automatique, 3 -axe accéléromètre, et une batterie lithium-ion 1150mAh. Comme il était d’usage à l’époque, le HTC Dream avait un clavier QWERTY complet et un trackball (bien que physiquement caché sous l’écran), en plus des commandes de volume sur le côté de l’appareil.

Le logiciel du premier téléphone Android a été salué pour son interface graphique et son système de notification personnalisables, son intégration avec les services Google, notamment Gmail, et sa nature ouverte. Bien que de nombreux passionnés de technologie aient de grandes attentes pour l’appareil, sa réception a été mitigée en raison d’une sélection d’applications limitée et d’un manque de fonctionnalités telles que les gestes multitouch et la synchronisation d’entreprise. Mais ce n’était que le début de la route pour le système d’exploitation mobile de Google.