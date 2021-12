Voici la valeur totale de tous les titres Xbox/PC Game Pass ajoutés cette année

TL; DR : le Xbox Game Pass de Microsoft, et le nouveau PC Game Pass, a vu sa popularité augmenter cette année, en partie grâce au nombre de jeux qui arrivent sur le service le jour du lancement. Si vous vous êtes déjà demandé combien tous les titres ajoutés par Microsoft en 2021 totaliseraient s’ils étaient achetés individuellement, nous connaissons maintenant la réponse : plus de 6 300 $.

Les 12 derniers mois ont sans doute été les plus attrayants pour quiconque envisage de s’inscrire au Xbox/PC Game Pass. Psychonauts 2 et Forza Horizon 5, deux de nos jeux préférés, ont reçu des sorties le premier jour. Il y avait aussi The Medium, The Ascent et Back 4 Blood, mais la tête d’affiche de 2021 était la campagne Halo Infinite de décembre. De plus, la semaine dernière, Firewatch, Mortal Kombat 11, The Gunk et Broken Age ont tous été ajoutés.

Ce ne sont que les plus grands noms ajoutés au service. Le Loadout a fait quelques calculs et a constaté que si tous titre ajouté au Xbox/PC Game pass cette année ont été achetés sur le Microsoft Store, le montant total serait de 6 317,35 $.

La publication a révélé que les utilisateurs ont tiré le meilleur parti de leurs frais d’abonnement en mars lorsque près de deux douzaines de titres Bethesda d’une valeur de 964,67 $ ont été mis en service. Il y a une bonne raison à cela : c’est le même mois que l’acquisition de ZeniMax par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars a été approuvée, amenant tous les jeux de Bethesda sous le toit de la firme de Redmond. Un total de 30 titres Bethesda ont été ajoutés au Xbox/PC Game Pass en 2021, pour une valeur totale de 604,71 $, soit un peu moins de 10 % de la valeur des ajouts de l’année entière.

Avril a offert le moins de valeur, avec tous les nouveaux jeux totalisant 330 $. C’est toujours bon par rapport aux frais mensuels de 9,99 $ (14,99 $ pour Game Pass Ultimate).

Le Xbox Game Pass propose plus de 100 titres et comptait plus de 18 millions d’abonnés en janvier 2021 ; un chiffre qui est probablement beaucoup plus élevé maintenant. Il a plusieurs concurrents, dont Uplay Plus et PlayStation maintenant, mais la combinaison de prix et de bibliothèque étendue de Microsoft en fait le meilleur service d’abonnement aux jeux.