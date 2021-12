Nvidia pense que les fournitures de cartes graphiques s’amélioreront au second semestre 2022

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Nvidia a de nouveau partagé sa conviction quant au moment où la pénurie de puces s’atténuera et où les cartes graphiques cesseront d’être aussi précieuses et rares que les diamants non taillés. L’équipe verte dit que l’offre devrait s’améliorer au second semestre de l’année prochaine, ce qui semble légèrement plus optimiste que sa prédiction précédente.

La directrice financière Colette Kress a fait cette déclaration lors de la conférence UBS Global TMT lundi, rapporte PCMag. Kress a parlé des mesures prises par Nvidia pour améliorer la situation cauchemardesque des cartes graphiques causée principalement par la pénurie mondiale de puces. « L’entreprise dans son ensemble prendra le travail approprié pour continuer à s’approvisionner davantage », a-t-elle déclaré. « Nous avons été en mesure de croître assez bien au cours de cette année, chaque trimestre, en croissance séquentielle. Et nous continuons de prévoir de le faire pour le quatrième trimestre. »

Kress a poursuivi avec la partie que nous attendions tous : « Nous pensons donc que nous serons dans une meilleure situation en termes d’approvisionnement lorsque nous examinerons le second semestre de l’année prochaine. »

En août, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les problèmes de carte graphique durent pendant la grande majorité de 2022. Kress donne l’impression que les choses vont s’améliorer plus tôt, bien que techniquement, la seconde moitié de l’année prochaine pourrait se référer à décembre 2022. Elle a également a déclaré qu’il n’est pas clair quand le «point de stabilisation», où l’offre et la demande s’équilibrent, serait atteint. « Nous devrons attendre la fin des fêtes de fin d’année pour voir à quoi ressemble cet inventaire de la chaîne », a-t-elle ajouté.

Kress a également suggéré que Nvidia fasse davantage pour s’assurer qu’elle conserve une capacité de fabrication supplémentaire et qu’elle puisse augmenter la production de futures cartes, telles que la série RTX 4000, en concluant des engagements à plus long terme avec des partenaires. « À plus long terme, cela peut prendre plus d’un an », a-t-elle déclaré. « Vous nous avez vu maintenant conclure des accords qui nous prendront de nombreuses années en termes de besoins de capacité à long terme. »

Bien que l’amélioration de l’offre aidera sans aucun doute les choses, des facteurs tels que le prix sans cesse croissant de la cryptomonnaie et des scalpers continueront d’avoir un impact sur la disponibilité et les prix des cartes. Kress a admis que mettre plus de GPU sur le marché est la première étape. « Nous aimerions faire baisser cela (le prix). Nous pensons que pour faire baisser cela, il suffit de fournir une quantité raisonnable d’approvisionnement sur le marché par rapport aux quantités maigres que nous avons aujourd’hui. «

Le dernier rapport sur le marché des cartes graphiques montre que les prix des dernières versions de Nvidia et d’AMD restent environ le double de leur PDSF – ils deviennent également plus chers sur eBay – et la série RX 6000 de Team Red devrait devenir encore plus chère. Cela a conduit les fabricants de PC à vendre des plates-formes de jeu pré-construites sans cartes et les criminels à détourner des camions pour voler des GPU.