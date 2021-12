Les expressions faciales de ce robot sont si réalistes qu’elles vous feront un peu grincer des dents

Vallée étrange : « Utilisé en référence au phénomène par lequel une figure générée par ordinateur ou un robot humanoïde ayant une ressemblance presque identique à un être humain suscite un sentiment de malaise ou de dégoût chez la personne qui le regarde. » À un bord du précipice, vous avez des robots humanoïdes qui ressemblent toujours à des machines. De l’autre côté se trouvent des robots impossibles à distinguer des êtres humains en bonne santé. Dans la vallée se trouvent toutes les formes d’humanoïdes qui n’ont tout simplement pas l’air bien, mais pas faute d’avoir essayé.

La startup britannique Engineered Arts (EA ; à ne pas confondre avec Electronic Arts) fabrique des robots humanoïdes depuis 2005, mais ses créations ont parcouru un long chemin depuis ses premières marionnettes robotiques. Son dernier né, baptisé Ameca, entre en effet dans l’étrange vallée. Le robot utilise l’IA pour donner au robot des expressions faciales humaines d’apparence naturelle.

Ameca n’a pas d’IA intégrée. Il s’agit essentiellement d’un buste réaliste que les entreprises peuvent programmer pour créer des expressions humaines naturelles pour des promotions, des films ou tout ce qu’elles peuvent imaginer (ci-dessus). Bien qu’il intègre les gestes du visage et les mouvements des mains, il ne peut ni marcher ni parler.

Le projet s’appuie sur son précédent robot humanoïde Mesmer, qu’EA a construit pour imiter les humains. Considérez Mesmer comme une marionnette que EA peut s’adapter au visage de n’importe quel modèle et peut être actionnée à distance (ci-dessous).

Il est difficile de dire quelle création est la plus troublante. L’Envoûteur a une apparence plus humaine, mais les gestes du visage sont plus mécaniques que ceux d’Ameca. À mon avis, je dirais que Mesmer est sur la pente descendante et Ameca est sur la pente ascendante de l’étrange vallée.

Indépendamment de l’endroit où les deux résident sur l’échelle, ce sont d’excellents exemples de la direction prise par la robotique et l’IA. Nous ne sommes pas loin d’avoir des androïdes fonctionnels similaires à ceux que nous avons vus dans d’innombrables émissions de télévision et films.

Bien qu’Ameca ne puisse pas marcher actuellement, Engineering Arts souhaite que ses robots soient à terme ambulatoires. La vision de l’entreprise est peut-être plus proche que nous ne le pensons, compte tenu du travail effectué par Boston Dynamics dans ce domaine.

Quelles sont vos pensées? S’ils étaient abordables, aimeriez-vous posséder un robot réaliste pour vous tenir compagnie ou faire votre vaisselle, ou tout cela est-il trop effrayant ?