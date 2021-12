Canon a conçu un nouveau capteur d’image capable de prendre des photos couleur de haute qualité dans l’obscurité

En bref : alors que les fabricants ont pu insérer plusieurs millions de pixels dans de minuscules capteurs d’appareil photo pour smartphone et améliorer leur sensibilité, Canon a créé un nouveau type de capteur particulièrement adapté aux situations de faible luminosité, en particulier par rapport aux capteurs CMOS conventionnels.

Canon a développé un nouveau capteur d’image capable de prendre des photos couleur de haute qualité même dans des environnements sombres. Cela pourrait être une aubaine pour les photographes, mais sans doute encore plus important pour des applications telles que les voitures autonomes, les systèmes de surveillance, la capture au ralenti, les mesures de distance de temps de vol et la réalité mixte.

Selon un rapport Nikkei, le nouveau capteur peut capturer une très grande quantité de détails car il ne nécessite qu’un dixième de la luminosité dont les capteurs conventionnels ont besoin pour reconnaître la lumière. Pour atteindre ces performances, Canon n’a pas été en mesure d’utiliser les photodiodes présentes dans les capteurs CMOS conventionnels. Il a donc opté pour ce qu’on appelle une diode à avalanche à photon unique (SPAD).

Un SPAD permet cette sensibilité accrue à la lumière grâce à sa capacité à agir comme un amplificateur linéaire lorsqu’il est frappé par un seul photon. Canon affirme que son nouveau capteur peut être fabriqué en utilisant la même technique que les capteurs CMOS et pourrait finir par coûter à peu près le même prix par unité, en supposant le même rendement de production.

Un domaine où le nouveau capteur n’impressionnera pas est la résolution. Cependant, ses 3,2 millions de pixels en font le plus dense au monde et plus de trois fois meilleur que le précédent capteur SPAD de Canon.

La société prévoit de commencer la production en série au cours du second semestre 2022 et devrait intégrer le nouveau capteur dans ses caméras de sécurité d’ici la fin de l’année prochaine.