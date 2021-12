Les consommateurs ont dépensé près de 27 milliards de dollars en NFT jusqu’à présent en 2021

En bref : les jetons non fongibles (NFT) ont pris d’assaut le monde en 2021, et selon les dernières données de Chainalysis, il y a peu de preuves pour suggérer un ralentissement de si tôt. Chainalysis a déclaré dans son rapport sur le marché NFT 2021 que les utilisateurs ont envoyé au moins 26,9 milliards de dollars de crypto aux contrats ERC-721 et ERC-1155, les deux types de contrats intelligents Ethereum associés aux collections et aux marchés NFT.

L’intérêt pour les collections a parfois augmenté, mais depuis mars 2021, la collection CryptoPunks est la plus populaire avec plus de 3 milliards de dollars de volume de transactions. Sortie en 2017 avant l’engouement pour le NFT, cette collection du studio Larva Labs se compose de 10 000 images en pixel art dont la valeur a monté en flèche ces derniers temps.

En août, Visa a rejoint la course folle avec son achat de 150 000 $ de CryptoPunk 7610. Cela peut sembler beaucoup, mais c’est dérisoire par rapport à ce que certains ont payé pour les CryptoPunks les plus recherchés. À l’heure actuelle, CryptoPunk 3100 est le plus précieux, ayant rapporté 7,58 millions de dollars la dernière fois qu’il a échangé des mains. CryptoPunk 7804 n’est pas loin avec 7,57 millions de dollars.

Le mois dernier, quelqu’un a payé plus de 650 000 $ pour un yacht NFT de luxe qui n’existe que dans le métaverse.

Les données de Chainalysis indiquent que l’Asie centrale et du Sud sont des foyers pour les marchés NFT, tout comme l’Amérique du Nord. L’Europe occidentale et l’Amérique latine l’ont également repris ces derniers temps, bien qu’aucune région n’ait représenté plus de 40 % des visites mensuelles sur le Web depuis mars 2021.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de Quartz