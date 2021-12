Philips Hue : Voici comment changer de chaîne Zigbee si vous rencontrez des problèmes

C’est fait rapidement et dans le meilleur des cas la solution à la plupart des problèmes avec Philips Hue : changez le canal Zigbee pour éviter les pannes et les interférences radio générales à l’avenir. La cause la plus probable des problèmes possibles est la bande 2,4 GHz de la norme WLAN 802.11g/n sur votre routeur (ou celle d’un voisin), qui peut entrer en collision avec les fréquences Zigbee.

Voici comment changer de chaîne Zigbee

La conversion du canal Zigbee reste simple :

Allumez toutes les lampes de votre maison connectées à Philips Hue, sans exception. Démarre l’application Philips Hue. Appuyez sur l’onglet Paramètres (engrenage) en bas à droite. Faites défiler jusqu’à « Paramètres du pont » et appuyez sur l’option. Sélectionnez « Zigbee Channel » et appuyez sur « Changer de chaîne ».

Le changement prend généralement une minute ou deux. Toutes les lampes devraient recommencer à clignoter correctement.

Quelle chaîne Zigbee dois-je choisir ?

Les canaux Zigbee ne correspondent pas aux canaux WiFi dans la bande 2,4 GHz. Par exemple, le canal Zigbee 11 se déplace dans le canal WLAN 1, les canaux Zigbee 15 et 20 dans le canal WLAN 6. Et le canal WLAN 11 pourrait entrer en collision avec le canal Zigbee 25.

Puisqu’il est recommandé d’éloigner au maximum les canaux Zigbee et WiFi, vous devez en tenir compte en choisissant le canal Zigbee 11 et le canal WiFi 11, par exemple. D’autres combinaisons sont également possibles. En cas de doute, il est utile de l’essayer.

Si Philips Hue pose des problèmes, changer le canal Zigbee vous aidera. (Photo : Signifier)

Le problème : l’application Philips Hue permet uniquement de modifier automatiquement le canal Zigbee, vous devrez donc peut-être apporter des modifications plusieurs fois jusqu’à ce que le canal souhaité soit actif.

Astuce : le canal Zigbee 25 s’est toujours avéré être le meilleur choix, du moins lors de mes tests.

Pourquoi vaut-il la peine de changer de chaîne chez Philips Hue ?

Si vous disposez d’un routeur qui alimente votre appartement en WLAN utilisant la norme 802.11g/n, les données sont généralement transmises sur la bande 2,4 GHz. Si les canaux WLAN 1, 6 et 11 sont utilisés ici, ils peuvent se chevaucher avec les canaux Zigbee 11, 15, 20 et 25 de Philips Hue.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Étant donné que le WLAN domestique et la norme radio Zigbee sont tous deux basés sur le réseau 2,4 GHz, des interférences et donc des problèmes de transmission peuvent survenir. Quelque chose de similaire se produit lorsqu’il existe de nombreux réseaux WLAN dans le quartier « radio » sur le même canal.

Il peut également être intéressant d’éloigner le pont du routeur. (Photo : Signifier)

D’autre part, cela signifie également que si vous rencontrez des difficultés avec Philips Hue, vous pouvez changer le canal radio de votre routeur ou encore la bande de fréquence à 5GHz. Cela peut aussi conduire au succès.

