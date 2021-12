Activision Blizzard n’aura pas de rôle aux Game Awards 2021 en dehors de ses nominations

En bref : les Game Awards 2021 auront lieu le jeudi 9 décembre et seront animés par Keighley du Microsoft Theater de Los Angeles. L’émission revient en tant qu’événement en personne cette année après être devenue virtuelle l’année dernière en raison de la pandémie, mais Activision Blizzard n’aura pas de rôle en dehors de ses nominations aux prix annoncées précédemment.

L’horrible, horrible, pas bon, très mauvais d’Activision Blizzard 2021 se poursuit alors que le producteur et animateur des Game Awards Geoff Keighley a confirmé que la société de jeux vidéo en difficulté ne sera pas présente à la cérémonie de remise des prix de cette année en dehors de ses nominations.

Dans les tweets de suivi, Keighley a déclaré que les Game Awards sont un moment de célébration pour l’industrie, ajoutant qu’il n’y a pas de place pour les abus, le harcèlement ou les pratiques prédatrices dans aucune entreprise ou communauté.

Au-delà de ses nominations, je peux confirmer qu’Activision|Blizzard ne fera pas partie des #TheGameAwards – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 4 décembre 2021

Dans une déclaration donnée au Washington Post, Keighley a déclaré que Diablo 4 et Overwatch 2 ne seront pas présentés au salon de cette année. Ce n’est pas surprenant étant donné qu’Activision Blizzard a déclaré en février qu’aucun des deux titres n’était sur la bonne voie pour être lancé en 2021. Avec la récente sortie de Jen Oneal, les jeux pourraient ne pas arriver avant 2023 au plus tôt.

Une vérification rapide des nominés révèle qu’Activision est en lice pour deux prix : le meilleur jeu eSports avec Call of Duty et Best Ongoing, « attribué à un jeu pour le développement exceptionnel de contenu continu qui fait évoluer l’expérience du joueur au fil du temps » pour Call of Duty : Zone de guerre.

Il convient de mentionner que le président d’Activision, Rob Kostich, fait partie du conseil consultatif des Game Awards aux côtés d’autres grands noms comme le PDG d’AMD, le Dr Lisa Su, Hideo Kojima, le président de Nintendo Doug Bowser et Phil Spencer de Microsoft.