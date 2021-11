Écoutez, Microsoft propose la Xbox Series X à ses précieux clients

Passer à la génération suivante est difficile. Les pénuries de puces et les spéculateurs rendent difficile le saut des utilisateurs. De son côté, Microsoft s’est lancé dans une nouvelle expérimentation par laquelle ils contactent de vrais fans de la marque pour leur proposer la console tant convoitée. Tel que rapporté par The Verge, le géant de Redmond a commencé à envoyer des e-mails à certains utilisateurs de Microsoft leur offrant la possibilité d’acheter un pack Xbox Series X.

Seuls les élus recevront une Xbox Series X

L’e-mail de Microsoft mentionne que cette offre est uniquement destinée aux « Clients Microsoft estimés », et souligne que le forfait est disponible à l’achat selon le principe du premier arrivé, premier servi avec une limite d’un forfait par commande et de deux forfaits par période de 30 jours. « Il n’y a qu’une quantité limitée disponible, et la réception de cet e-mail ne garantit pas qu’il restera des colis pour vos achats lorsque vous cliquerez sur le lien »dit l’email.

Microsoft a proposé cette semaine des packs Xbox Series X (avec un jeu et une manette supplémentaire) aux « clients Microsoft estimés ». Les e-mails incluent un lien unique pour acheter un forfait pic.twitter.com/dEHlR0rsZ7 – Tom Warren (@tomwarren) 23 novembre 2021

Pour le moment, nous ne savons pas combien de personnes reçoivent cet e-mail. Ce qui semble pour le moment être limité aux États-Unis. Si vous recevez l’un de ces e-mails alors que les colis sont encore en stock, vous recevrez un contrôleur supplémentaire ainsi qu’un ensemble gratuit au choix. Nous pouvons choisir entre : Madden NFL 22, GTA V, Rust, Far Cry 6, Hasbro Family Fun Pack, Mortal Kombat 11 Ultimate, Insurgency Sandstorm et Diablo 2 Resurrected.

Bien que nous puissions parfois trouver la Xbox Series X | S chez les détaillants et dans le Microsoft Store lui-même, la vérité est que jusqu’en 2023, nous n’aurons pas de stock constant. Comme surprise supplémentaire, la Xbox Series S a dépassé les ventes de la Xbox Series X. Peut-être en raison de la disponibilité de la Series S par rapport à sa sœur aînée. Quoi qu’il en soit, restez à l’écoute de votre e-mail au cas où.