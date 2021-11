Intel a commencé à livrer des processeurs Alder Lake-P aux fabricants d’ordinateurs portables

Récapitulatif : Alder Lake-P d’Intel est encore un mystère à ce stade, mais la société a commencé à expédier les nouveaux processeurs aux fabricants d’ordinateurs portables cherchant à les incorporer dans leurs conceptions. Si l’on peut se fier aux fuites de repères, ces nouveaux processeurs pourraient même rivaliser avec les chipsets M1 Pro et M1 Max d’Apple… du moins en termes de performances.

Les processeurs Intel Alder Lake-S ont apporté plusieurs nouvelles options intéressantes aux personnes cherchant à mettre à niveau leurs ordinateurs de bureau. Le Core i5-12600K offre un meilleur rapport qualité-prix que le Ryzen 5 5600X d’AMD si vous ignorez le prix de la carte mère, et il existe désormais un nouveau roi des performances de bureau sous la forme du Core i9-12900K.

Le moulin à rumeurs dit les processeurs Intel non-K de 12e génération sortiront de la couverture en janvier 2022, et cette vague comprend le très attendu Core i5-12400 – un processeur qui pourrait s’avérer être encore mieux que le Core i5-12600K, sans aucun des Incompatibilités DRM de ce dernier CPU. Aucun de ces processeurs n’a de cœurs Gracemont (efficacité), ce qui en fera également une option solide pour les personnes cherchant à s’en tenir à Windows 10 jusqu’à ce qu’il atteigne la fin du support.

Quant aux processeurs Alder Lake-P pour ordinateurs portables, on ne sait pas encore quand nous pourrons les voir en action. La seule chose que nous savons, c’est qu’ils sont déjà expédiés aux fabricants d’ordinateurs portables pour les intégrer dans leurs conceptions à venir. Gregory Bryant, vice-président exécutif et directeur général du Client Computing Group chez Intel, l’a confirmé aujourd’hui et a félicité les équipes qui l’ont rendu possible.

Une autre 12e génération incroyable @intel Étape clé : aujourd’hui, nous avons commencé à expédier nos processeurs mobiles hautes performances à nos clients ! Félicitations à nos équipes Intel du monde entier pour leur travail acharné et leur engagement dans la livraison de ce produit. #Intel Core pic.twitter.com/72Glbo4qZo – Gregory M Bryant (@gregorymbryant) 22 novembre 2021

Grâce au guide officiel du développeur, nous savons que les processeurs Alder Lake-P incluront des SKU qui faisaient auparavant partie des sous-familles U et H. Les pièces mobiles bas de gamme intégreront deux cœurs P et 8 cœurs E, et les pièces haut de gamme combineront 6 cœurs P et 8 cœurs E. Tous seront associés à un moteur graphique Intel Xe avec 96 unités d’exécution, bien que les horloges boost puissent varier d’un modèle à l’autre.

Les performances sont encore nébuleuses à ce stade, mais le nombre de cœurs plus élevé permettra probablement des performances plus élevées dans les charges de travail multithread par rapport aux pièces Tiger Lake.

Il y a quelques semaines, nous avons vu des références faire surface en ligne pour deux échantillons d’ingénierie Alder Lake-P du prochain Core i9-12900H, et ils ont montré le double des performances de leurs homologues de Tiger Lake, sans parler des performances légèrement supérieures à celles des M1 Pro et M1 Max d’Apple. chipsets.

Avec un peu de chance, nous n’aurons qu’à attendre le CES 2022 pour en savoir plus sur Alder Lake-P. Quoi qu’il en soit, il sera intéressant de voir comment il se comporte par rapport au Ryzen 7 5800H d’AMD et si Intel est en mesure de tirer parti de sa nouvelle architecture hybride pour une durée de vie de la batterie plus longue et des performances soutenues plus élevées dans les charges de travail lourdes.