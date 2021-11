Configuration vidéo la plus simple : votre smartphone

Pas de doute : les stars de YouTube avec des vidéos impeccables la laissent spartiate voir, mais beaucoup de technologies fonctionnent en arrière-plan. Voulez-vous également présenter quelque chose devant la caméra qui a l’air bien ? Super, alors achetez-vous – rien au début. Prenez votre smartphone et tenez compte de nos conseils, ici dans le texte et dans la vidéo :

5 conseils simples

Notre vidéo ci-dessus n’est en aucun cas parfaite. C’est aussi dû au fait que le narrateur manque encore d’expérience devant la caméra. Mais ça a l’air présentable éteint, et ça y ressemble. En fait, nous n’avons pris à cœur que nos cinq règles les plus importantes :

Filmez-vous avec la caméra frontale de votre smartphone. Filmez pendant la journée, asseyez-vous devant une fenêtre et regardez dehors. Tenez le smartphone à deux mains. Nettoyez derrière vous et portez des vêtements décents. Essaye essaye essaye.

La plupart des smartphones modernes de classe supérieure et moyenne ont aujourd’hui d’excellentes caméras frontales avec une bonne intensité lumineuse et une haute résolution. Sélectionnez au moins Full HD (1080p) et 30 ips (images par seconde) dans les paramètres. Bien sûr, plus ne fait pas de mal. 60 ou même 120 ips rendent l’image plus fluide, une résolution plus élevée telle que 4K-UHD garantit que votre vidéo est nette même sur les grands écrans.

Vous pouvez comparer une fenêtre à un grand projecteur de studio. Les deux jettent une lumière large et douce sur vous. Cela évite les ombres laides. Mais est-ce nuageux et gris dehors ? Tout le meilleur! Plus la lumière est uniforme et douce.

Une fenêtre – la lampe parfaite !

Pas de trépied ? Aucun problème!

Si vous tenez fermement l’appareil photo à deux mains, vous tremblerez moins. Un appareil photo stable semble plus professionnel. Si vous appuyez également vos coudes sur la table devant vous, vous déplacez à peine le smartphone. Vous remplacez un trépied par celui-ci. S’il se trouve que l’appareil photo de votre smartphone est doté d’un stabilisateur d’image optique, les téléspectateurs ne remarquent pratiquement aucune vibration.

Sans trépied, vous êtes également plus flexible, vous pouvez donc vous déplacer un peu pendant l’enregistrement et être toujours dans l’image.

Préféreriez-vous toujours que l’appareil photo soit complètement immobile ? Alors quelque chose fonctionne avec le trépied ! Par exemple un vase, une planche à repasser, un carton ou une cafetière :

La machine à café sert de trépied pour la caméra selfie

Même si l’arrière-plan semble généralement un peu flou : si vous voyez votre vidéo, vous pouvez bien sûr toujours voir ce qui s’y trouve. Ainsi, il enlève l’encombrement ou les taches laides. Range et place des objets décoratifs tels que des plantes en plastique Ikea ou des figurines d’action économe.

Portez des vêtements qui correspondent à votre style. Vous voulez avoir l’air aussi bruyant et criard que Rezo ? Ensuite, les vêtements colorés ou les cheveux colorés vont bien. Préféreriez-vous que les téléspectateurs se concentrent sur votre contenu ou voudriez-vous qu’ils se concentrent sur un certain produit ? Puis reprenez-vous. Portez des vêtements décents et pas trop d’accessoires.

Des choses dont tu n’as pas besoin (pour l’instant)

Vous n’avez pas besoin de filmer avec une caméra vidéo ou même une caméra système. Au moins au début, leurs nombreux réglages ont tendance à être déroutants. Vous pouvez faire beaucoup de mal qui vous démotive. Les caméras des smartphones filment avec un mécanisme automatique et une grande profondeur de champ, et elles sont lumineuses. C’est parfait pour commencer.

Vous n’avez pas non plus besoin d’un éclairage étendu – du moins si vous filmez pendant la journée et que vous marchez près de la fenêtre. Le soir la devise est : approchez-vous de la source lumineuse – par exemple la lampe du salon, ou encore mieux : le mur blanc qui reflète sa lumière. Cela donne une plus grande surface lumineuse et donc une lumière plus douce avec des ombres moins fortes :

Et des micros ? Les bons améliorent le son. De mauvais micros ou de bons micros utilisés de manière incorrecte ne feront qu’empirer les choses. Pour commencer, il suffit de filmer dans l’environnement le plus silencieux possible et de se rapprocher du smartphone et donc du microphone.

Bien sûr, vous souhaitez également éditer la vidéo. Des coupes simples sont généralement possibles avec les applications photo intégrées de vos smartphones. Ouvrez votre vidéo dans la galerie, cliquez sur « Modifier » et utilisez les fonctions fournies.

Assez maintenant, je veux dépenser de l’argent!

D’accord, d’accord. On n’a pas dit que le tournage vidéo ne pouvait se faire qu’avec un smartphone meilleur La possibilité est. Les extensions utiles, en particulier pour le début, sont (produits liés à titre d’exemples) un microphone directionnel, un microphone à pince, un ensemble de réflecteurs, une lampe annulaire ou une lampe vidéo LED, une ou plusieurs softbox, un trépied de table, une application de caméra professionnelle pour des réglages plus précis tels que la balance des blancs et un logiciel de montage vidéo décent pour le smartphone ou votre ordinateur.

Un accessoire utile : un simple microphone enfichable pour le smartphone

Si vous voulez aller plus loin, mon collègue Sven Wernicke a répertorié pour vous les meilleures caméras de vlog. Les professionnels ont généralement recours à des appareils photo système et à des appareils photo reflex ou vidéo à objectif unique beaucoup plus chers.

Il fallait certes chercher un peu, mais elles existent : des stars de YouTube qui ont commencé avec les appareils photo des smartphones ou qui les utilisent encore aujourd’hui. Parmi eux se trouvent la vanlifer Jennelle Eliana Long, la blogueuse beauté Shelby Church et l’experte en productivité Sunny Lenarduzzi :

Pourquoi la grande majorité des professionnels choisissent-ils finalement un « vrai » appareil photo ? Parce que bien sûr, vous prenez de meilleures photos avec eux pouvezdès que vous savez comment faire.

Vidéo professionnelle uniquement avec le smartphone ?

Une règle empirique s’applique à la fois au tournage vidéo et à la photographie : si vous ne savez pas quoi faire avec un accessoire et comment l’utiliser, alors vous n’en avez pas besoin non plus. Filmer en vidéo, c’est toujours improviser dans une certaine mesure. Au moins jusqu’à ce que vous sachiez comment et avec quoi améliorer vos photos.

« Vous n’avez pas besoin d’appareil photo », déclare le photographe professionnel autrichien Christian Anderl, un peu provocateur. Ce qu’il veut dire par là, c’est : apprenez d’abord l’imagerie, la lumière et la composition avant d’acheter un appareil photo coûteux. Tant que vous ne le connaissez pas, un appareil photo à 5 000 euros ne prendra pas de meilleures photos qu’un appareil photo à 500 euros.

Notre conseil est donc le suivant : commencez petit, faites beaucoup d’essais, regardez ensuite chacune de vos vidéos sur grand écran, puis décidez ce que vous pouvez faire de mieux la prochaine fois. Si vous remarquez alors que vous n’êtes pas satisfait de l’éclairage, du son ou de l’ensemble de l’image – et si vous savez comment et avec quoi vous pouvez l’améliorer en toute sécurité, alors investit dans quelque chose de mieux.