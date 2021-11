Les processeurs Raptor Lake de 13e génération d’Intel n’abandonneraient apparemment pas la DDR4

Pourquoi c’est important : selon les rapports de Moore’s Law is Dead, les utilisateurs qui choisissent de s’en tenir à la RAM DDR4 pour leurs nouveaux processeurs Alder Lake pourraient la conserver même s’ils choisissent de passer à son successeur à chaque fois qu’ils se présentent. Si cela est vrai, cela pourrait aider beaucoup de gens à économiser de l’argent jusqu’à ce que la DDR5 soit plus abordable.

Les processeurs Intel de 12e génération récemment publiés sont les premiers à prendre en charge la RAM DDR5, mais Intel n’a évidemment pas abandonné la prise en charge de la DDR4 tout de suite. Les premières barrettes de RAM DDR5 qui sortent maintenant sont chères et difficiles à obtenir. Ils ont également une latence CAS élevée.

Certains utilisateurs semblent avoir commencé à craindre que les futurs processeurs Intel de 13e génération ne prennent en charge exclusivement la DDR5, mais cela pourrait ne pas être le cas selon La loi de Moore est morte. Si ce qu’il dit est vrai, les utilisateurs qui installent des processeurs de 12e génération sur des cartes mères DDR4 pourront passer aux processeurs de 13e génération sur ces mêmes cartes mères.

Intel continuer à prendre en charge la RAM DDR4 aux côtés de la DDR5 pour une autre génération serait conforme à ce qu’il a fait lors de la transition de la DDR3 à la DDR4. Intel a commencé à prendre en charge la DDR4 pour les processeurs de bureau avec sa sixième génération, mais a maintenu la prise en charge de la DDR3 via ces processeurs et la septième génération. Il n’a finalement abandonné la RAM DDR3 des ordinateurs de bureau avec la huitième génération.

Raptor Lake prendra en charge la DDR4. Certaines personnes pourraient dire « duh », mais j’ai vu une théorie du complot circuler selon laquelle Intel rendrait obsolètes les mobos DDR4 lors du lancement de Raptor Lake. Non, ils ne le feront pas. Reposez-vous tranquilles acheteurs de DDR4 Alder Lake 😊. – La loi de Moore est morte (@mooreslawisdead) 8 novembre 2021

Des rumeurs plus tôt cette année suggéraient que les processeurs Raptor Lake de 13e génération pourraient arriver l’année prochaine. Au moins un analyste prédit que la DDR5 commencera à devancer la DDR4 en termes de part de marché en 2023 et deviendra la norme jusqu’en 2024 et 2025.