Vous pouvez maintenant construire votre propre iPhone USB-C grâce à ce mod open source

Regard vers l’avenir : si vous attendiez un iPhone avec un port USB-C au lieu d’un connecteur Lightning, il est peu probable que vous en obteniez un d’Apple. Cependant, ce que vous pouvez faire est de modifier un iPhone existant en utilisant les instructions détaillées d’un étudiant en ingénierie passionné qui a passé plusieurs mois à développer le processus.

Le mois dernier, nous avons appris qu’un étudiant en ingénierie de l’EPFL avait réussi à modifier un iPhone X pour changer le port de charge de Lightning en USB-C. Ce fut une grande réussite, car le port USB-C était entièrement fonctionnel pour le chargement et les transferts de données.

Ken Pillonel, qui a développé le mod, a promis de proposer une vidéo plus approfondie sur son projet, et maintenant nous en avons une. Non seulement Pillonel explique en détail ce qu’il a fallu pour faire du premier iPhone USB-C au monde une réalité, mais il a également créé un référentiel GitHub contenant toutes les instructions nécessaires pour usiner le châssis de l’iPhone et construire le PCB personnalisé pour l’USB-C Port.

Dans la vidéo de 14 minutes, Pillonel explique que le mod nécessitait une ingénierie inverse et une réflexion créative pour imiter un port USB-C approprié. Plus précisément, il a dû trouver comment mapper les lignes d’alimentation et de données entre la connexion Lightning de la carte mère de l’iPhone et le port USB-C, ainsi que faire de l’ingénierie inverse sur la puce C94 d’Apple. Ensuite, il a dû trouver comment produire un PCB flexible qui s’insère dans l’iPhone X et une structure de support qui maintiendrait le port USB-C en place.

Autant dire que peu de gens possèdent les compétences et les outils nécessaires pour faire ce mod, mais au moins vous n’avez pas à traverser le même parcours difficile que Pillonel grâce à sa décision d’ouvrir la documentation derrière la version finale il a travaillé si dur pour créer.

Si vous souhaitez acheter cet iPhone X USB-C unique, Pillonel le vend aux enchères sur eBay où l’enchère a déjà atteint 4 950 $ au moment de la rédaction. Cependant, gardez à l’esprit que cela ne sera pas utile en tant que pilote quotidien, et Pillonel note que vous ne devriez pas non plus le restaurer, le mettre à jour ou l’effacer.