Numériser des cassettes VHS : voici comment procéder

Des souvenirs précieux, par exemple des mariages ou des vacances en famille, peuvent souvent être trouvés sur de vieilles cassettes VHS. Afin de préserver ces enregistrements, il est logique et plus pratique pour vous de les numériser.

La préparation : hardware et software

Vous n’avez pas besoin de grand-chose pour convertir les bandes analogiques en vidéos numériques. Vous avez besoin des cassettes VHS, d’un appareil de lecture VHS (cela peut être un enregistreur VHS ou une caméra VHS), un lecteur vidéo et un PC ou un ordinateur portable. Un PC moderne ne devrait pas avoir de problèmes avec la numérisation de vidéos analogiques, car la configuration système requise est plutôt faible. Cependant, si vous avez une machine vieille de dix ans au sous-sol, cela pourrait causer des problèmes.

Pour la numérisation, vous avez besoin d’un appareil de lecture comme un enregistreur VHS.

La capture vidéo est intéressante pour le matériel requis. Celui-ci agit comme un lien intermédiaire entre l’appareil de lecture analogique et les signaux numériques qu’il envoie au PC. La chose pratique à propos du grabber est que le logiciel dont vous avez besoin pour le processus est généralement là avec lui. Vous l’installez ensuite simplement sur le PC et vous pouvez travailler avec.

Numériser une cassette VHS : en route pour le monde numérique

Lorsque vous avez rassemblé tout l’équipement et installé le logiciel, vous pouvez commencer. Suivez maintenant ces étapes simples :

Connectez votre enregistreur vidéo à votre PC ou ordinateur portable

Installe le logiciel grabber et le démarre

À l’autre extrémité de la capture vidéo, vous connectez le périphérique de lecture VHS

Si vous avez tout connecté correctement, vous devriez maintenant voir l’image de l’enregistreur sur l’écran de votre PC dans le logiciel Grabber

Si c’est le cas : démarre l’enregistrement dans le logiciel puis la lecture sur l’enregistreur

Votre PC ou ordinateur portable va maintenant enregistrer tout ce que le lecteur VHS joue. Une fois la cassette terminée, vous avez maintenant la vidéo numériquement sur le disque dur du PC ou de l’ordinateur portable. Avec certaines applications des fabricants de capteurs vidéo, vous pouvez toujours utiliser des fonctions d’édition pour donner la touche finale à la vidéo.

L’ensemble d’une capture vidéo comme le Nedis VGRRU100BK. Voici généralement tout ce dont vous avez besoin pour numériser des cassettes VHS. Image : Nedis

Dans la dernière étape, vous enregistrez la vidéo. Il est préférable d’utiliser un format moderne tel que MP4 afin que les appareils actuels et les appareils puissent lire les fichiers à l’avenir sans aucun problème.

Télécharger le logiciel de capture vidéo

Certains ensembles de capture vidéo sont plus anciens. Le logiciel qui y est fourni est peut-être trop ancien, incompatible avec votre système, ou il n’est inclus que sur un CD-ROM ou un DVD dont vous n’avez plus de lecteur. Que faire?

Consultez le site Web du fabricant (l’adresse est parfois inscrite sur l’emballage). Il peut y avoir une zone de téléchargement où vous pouvez télécharger la dernière version du logiciel de capture.

Utilise un outil tiers. Si votre système a reconnu le matériel et que vous avez connecté avec succès votre ordinateur portable, votre carte d’acquisition et votre enregistreur vidéo, cela ne devrait pas poser de problème. Un outil tiers est Movavi Video Editor Plus (pour PC et Mac) ou Virtual Dub (pour Windows)

Plus d’enregistreur VHS ? Vous pouvez le faire

Vous n’avez plus de magnétoscope ? Ensuite, cela devient un peu plus difficile. Le dernier enregistreur VHS est sorti de la bande en 2016, et Euronics.de ne vend plus non plus d’enregistreurs vidéo analogiques. Vous pourriez avoir de la chance et en trouver un sur eBay, Shpock ou des portails similaires. Autre possibilité : vous demandez autour de vous dans votre cercle d’amis. Plus de personnes que vous ne le pensez ont un ancien appareil sur le stockage. Si tout le reste échoue, vous avez toujours la possibilité d’utiliser un fournisseur tiers.

Numérisation par un tiers

Si vous n’avez pas le temps ou l’envie de numériser vous-même vos cassettes VHS, des sociétés spécialisées peuvent le faire. C’est également possible si vous n’avez plus ou ne pouvez plus trouver d’enregistreur VHS. Selon le fournisseur, vous pouvez envoyer vos cassettes VHS par la poste ou les remettre personnellement lorsque l’entreprise est à proximité. Après un certain temps, vous récupérerez votre vidéo sous forme numérique sur DVD, clé USB ou par téléchargement. Bien entendu, vous récupérerez également la cassette d’origine.

L’avantage de cette variante est bien sûr qu’elle vous évite le travail de numérisation. De plus, vous n’avez pas besoin d’acheter de nouveaux appareils tels que la capture vidéo ou un enregistreur VHS. Beaucoup de ces sociétés vous proposent également la révision ultérieure des vidéos. Cela inclut la correction d’erreurs dans les zones visuelles telles que le bruit de l’image et également des corrections dans la zone audio.

Si vous avez une grande collection, c’est moins cher si vous la numérisez vous-même.

Si l’entreprise a des professionnels au travail, vous obtenez une meilleure qualité que si vous effectuez la numérisation vous-même. Le principal inconvénient est que cela coûte généralement plus cher que de le faire vous-même. Surtout si vous voulez numériser beaucoup de cassettes VHS, vous aurez bien pire avec un fournisseur tiers en termes de prix. Pour les bricoleurs et les amateurs du monde numérique, cela peut aussi être un beau projet de numériser les anciennes vidéos. Bien sûr, ce plaisir vous manquerait.

Numérisation de cassettes VHS : les avantages

Quel que soit le mode de numérisation : vous pouvez conserver les vidéos plus longtemps que sur la cassette. Les cassettes VHS peuvent stocker vos vidéos pendant 20 ans en moyenne sans aucun défaut tel que des images scintillantes ou une perte de son. Avec un stockage idéal, vous pouvez même le retarder jusqu’à 35 ans. Ce serait environ 11 à 17 degrés Celsius et une humidité entre 30 et 50 pour cent.

Théoriquement, vous pouvez stocker la forme numérique des vidéos indéfiniment. Une fois que vous avez numérisé vos vidéos, elles sont en sécurité sur votre disque dur pour le moment. Cela ne dure pas éternellement, donc si vous voulez être du bon côté, vous pouvez télécharger les vidéos sur des services cloud tels que Google Drive ou Dropbox. Ici, vous devez réfléchir aux vidéos que vous téléchargez, car les fichiers vidéo sont généralement relativement volumineux et la plupart des fournisseurs de cloud ne vous offrent qu’un stockage limité.

Un autre avantage est la portabilité. Vous pouvez envoyer les vidéos sur Internet sous forme de fichier ou même les télécharger sur YouTube en tant que vidéo privée. Ensuite, toute personne disposant du lien peut voir votre vidéo. Alternativement, vous pouvez télécharger les vidéos sur des appareils mobiles tels que votre smartphone afin de pouvoir les regarder en déplacement.

Ainsi, vous êtes beaucoup plus flexible avec un fichier numérique et vous pouvez conserver les souvenirs les plus chers beaucoup plus longtemps.