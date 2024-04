IKEA lance une nouvelle collection de meubles gaming gonflables et colorés

IKEA vient de présenter toute une gamme de meubles destinée aux joueurs, avec lesquels ils espèrent changer le paradigme des sessions de jeu et les préférences esthétiques des joueurs.

La série Bränboll d’IKEA.

Ce n’est pas la première fois qu’IKEA apparaît sur Netcost-security.fr. Leurs gadgets ne sont que de petits clins d’œil à la communauté technologique et, au moins, ils sont assez utiles au quotidien. Nous pouvons prendre comme exemple le chargeur universel des Suédois, ou la petite lampe de nuit qui fait également office de chargeur sans fil. Il faut avouer que ce sont de petites choses qui nous facilitent la vie à tous.

Plutôt que de se contenter de petits gadgets, la marque scandinave continue de miser sur la croissance pour le public technophile. Un bon exemple en est la gamme pour les joueurs, Bränboll, qu’ils viennent de lancer. L’entreprise elle-même a publié un communiqué à ce sujet, donnant des détails sur cette ligne de commerce qui, semble-t-il, n’avait pas encore été ouverte.

Voici Bränboll, la nouveauté d’IKEA pour les joueurs

La marque suédoise est très claire : il y a 3,3 milliards de joueurs dans le monde. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une bonne portion de la population mondiale, ce qui signifie qu’une bonne partie de la race humaine consacre son temps libre aux jeux vidéo. Et après une collaboration avec la famille Republic Of Gamers (ROG) d’ASUS en 2021, ils ont voulu tenter leur chance avec leur propre ligne de produits.

La collection de meubles offrira une large gamme de solutions pour les joueurs, y compris du rangement et différents accessoires conçus pour eux. Cependant, comme on peut s’en douter, la majeure partie de Bränboll sera axée sur les sièges. Les Suédois ont conçu une série de chaises ergonomiques avec lesquelles ils espèrent faciliter les sessions intenses pour les corps.

Il est particulièrement remarquable qu’entre ces meubles, apparemment, il y aura un siège gonflable qui, d’après ce que nous pouvons voir sur les images promotionnelles, fera office de pouf dans les chambres des joueurs. Il convient également de noter que beaucoup de ces meubles pourront être transportés dans la maison et servir à d’autres fins, en dehors des sessions de jeu.

En ce qui concerne les accessoires, nous aurons des tapis de souris, des paniers à roulettes pouvant également être utilisés comme tables, une station de jeu pliable avec un espace pour ranger l’unité centrale de l’ordinateur (ainsi qu’un système de gestion des câbles intégré) et une vitrine qui se fixe au mur.

De plus, IKEA a souhaité éliminer les tons sombres présents jusqu’à présent dans les produits destinés aux joueurs et les remplacer par des couleurs plus vives et plus présentes. Ils ont certainement l’intention de créer un changement de paradigme ; il reste à voir s’ils réussiront.