Samsung remplace Apple en tant que plus grand fournisseur de smartphones, les livraisons d’iPhone chutent de près de 10 %

Remise en contexte: Apple et Samsung sont depuis longtemps les deux plus grands fournisseurs de smartphones au monde, mais ils ont régulièrement échangé la pole position au cours de la dernière décennie. Alors que le fabricant d’iPhone a pris la première place au cours du trimestre de décembre 2023, le géant technologique sud-coréen l’aurait désormais remplacé pour devenir le plus grand fournisseur de smartphones au monde.

Selon les données d’IDC, Apple a expédié 50,1 millions d’iPhones au premier trimestre 2024, ce qui lui confère une part de marché de 17,3 %. Au cours des mêmes trois mois, Samsung a expédié 60,1 millions de téléphones, accaparant une part de marché de 20,8 pour cent.

Cependant, les deux sociétés ont constaté une baisse marquée de leurs expéditions globales, les fournisseurs chinois comme Xiaomi, Transsion et d’autres s’emparant d’une plus grande part du gâteau mondial des smartphones. Les livraisons de Samsung au premier trimestre 2024 ont chuté de 0,7 % en glissement annuel, tandis que celles d’Apple ont chuté de 9,6 % beaucoup plus substantielle.

Apple a remporté la couronne de « plus grand fournisseur de smartphones » devant Samsung au dernier trimestre de l’année dernière, en vendant 80,5 millions d’iPhones, accaparant ainsi une part de marché de 24,7 %. Samsung n’a expédié que 53 millions d’appareils au cours du trimestre, totalisant une part de marché de 16,3 %. Le quatrième trimestre 2023 était le premier trimestre complet après le lancement de la série iPhone 15, et au cours duquel la plupart des acheteurs d’Android attendaient avec impatience le lancement de la gamme Galaxy S24.

À l’échelle mondiale, le marché des smartphones a augmenté de 7,8 % sur un an au premier trimestre 2024, avec des livraisons totales atteignant 289,4 millions d’unités. Les gains les plus importants ont été réalisés par Transsion Holdings (avec des marques comme Itel, Techno et Infinix), qui a expédié 28,5 millions d’unités, soit un bond de 84,9 % par rapport au premier trimestre 2023. Xiaomi s’est également extrêmement bien comportée, prenant la troisième place avec 40,8 millions d’unités à vendre. enregistrer une croissance de 33,8 pour cent sur un an.

Alors qu’Apple espère peut-être que le lancement de l’iPhone 16 inversera la tendance à la baisse, les analystes de tous bords estiment que l’entreprise pourrait avoir du mal à convaincre les personnes de passer d’anciens iPhones.

Selon JP Morgan, la prochaine série pourrait ne pas connaître autant de succès que certains de ses prédécesseurs en raison du manque de fonctionnalités d’IA. Ming-Chi Kuo, analyste renommé de TF International Securities, avait également exprimé des sentiments similaires plus tôt, affirmant que le manque de nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 16 pourrait l’empêcher de devenir un succès fulgurant.

D’un autre côté, Samsung mise sur le succès de sa série Galaxy S24, en partie grâce à la pléthore de fonctionnalités d’IA. L’entreprise espère que des outils d’IA innovants tels que Circle to Search, Generative Photo Editing et Chat Assist l’aideront non seulement à fidéliser les utilisateurs existants, mais aussi à gagner de nouveaux clients au cours des prochains trimestres.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :