Windows et Microsoft Office sont remplacés par Linux et LibreOffice dans ce Land allemand

Qu’est-ce qui vient de se passer? La Chine n’est pas la seule à remplacer Windows sur les PC gouvernementaux. L’État le plus au nord de l’Allemagne, le Schleswig-Holstein, a commencé à passer du système d’exploitation populaire à Linux tout en passant de Microsoft Office à LibreOffice. Le ministre-président de l’État, Daniel Gunther, a déclaré que le passage des logiciels propriétaires aux logiciels open source avait pour but de garantir l’indépendance, la durabilité et la sécurité.

« En plus d’améliorer la sécurité informatique, la rentabilité et la protection des données, l’utilisation de logiciels open source permet également une collaboration transparente entre différents systèmes », ont déclaré les responsables. » Parallèlement au développement de logiciels open source, l’objectif est de publier les futurs résultats du développement du pays sous des licences libres. «

Les 30 000 employés du gouvernement local du Schleswig-Holstein migreront vers Linux et LibreOffice alors que l’État fait pression pour ce qu’il appelle « la souveraineté numérique », une référence aux entreprises non européennes qui ne collectent pas de quantités de données sur les utilisateurs afin que les entreprises européennes puissent rivaliser avec ces entreprises étrangères. rivaux.

Le développeur de LibreOffice, The Document Foundation, a célébré cette décision avec un article soulignant l’utilisation du terme souveraineté numérique, notant que les logiciels propriétaires et fermés ne peuvent pas être étudiés ou modifiés, ce qui signifie qu’il est très difficile de savoir ce qu’il advient des données des utilisateurs.

La Document Foundation a ajouté qu’avec les logiciels open source, les gouvernements locaux conservent un contrôle total, étudient son code source, apportent les modifications dont ils ont besoin et le déploient entièrement sur leur propre infrastructure. L’organisation s’est également demandé pourquoi les gouvernements locaux devraient utiliser l’argent des contribuables pour acheter des logiciels propriétaires auprès d’un seul fournisseur.

Les serveurs de messagerie, les annuaires et les logiciels de téléphonie du Schleswig-Holstein deviennent également open source, avec l’intention d’utiliser Nextcloud, Open Xchange/Thunderbird et Univention Active Directory (AD).

Parlant des restrictions associées aux logiciels propriétaires, le gouvernement de l’État a déclaré que « Nous n’avons aucune influence sur les processus opérationnels de telles solutions ou sur le traitement des données, y compris la possibilité de sorties de données vers des pays tiers ».

Les projets de passage à l’open source ont été élaborés par le Schleswig-Holstein en 2021. À l’époque, l’une des nombreuses raisons du changement était la configuration hardware requise pour Windows 11. Le passage à LibreOffice avait une date limite fixée à 2026 – aucune date n’a été fixée pour l’abandon de Windows.

Cette décision pourrait amener d’autres agences gouvernementales en Allemagne et dans le reste de l’Europe à abandonner également leurs logiciels propriétaires au profit d’alternatives open source, d’autant plus que la Commission européenne a récemment constaté que son utilisation de Microsoft 365 enfreignait plusieurs règles clés en matière de protection des données.

Munich, la capitale de l’État allemand de Bavière, est passée de Windows à LiMux basé sur Linux en 2004, bien qu’elle y soit revenue en 2017 dans le cadre d’une refonte informatique. Le fait que Microsoft déménage son siège social à Munich a probablement également joué un rôle dans le retour à Windows.

Cette décision intervient peu de temps après que la Chine a introduit de nouvelles directives qui élimineront progressivement les processeurs et logiciels américains, y compris Windows, de ses ordinateurs et serveurs gouvernementaux.

Le mois dernier, Andres Freund, développeur PostgreSQL chez Microsoft, a découvert un code malveillant susceptible de briser l'authentification sshd, représentant potentiellement une menace énorme pour Linux. Heureusement, il a été détecté tôt.



