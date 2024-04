Pourquoi l’État doit maintenant donner un milliard d’euros à Tim : tout vient d’un subterfuge de 1998

L’entreprise de télécommunications a été privatisée en octobre 1997. Selon la Cour d’appel de Rome, l’État lui aurait imposé un loyer injuste en 1998. Actuellement, ce loyer a été évalué à un milliard d’euros.

Actuellement, la valeur marchande de l’action de Telecom Italia Spa, connue dans les médias sous le nom de Tim, est d’environ 4,95 milliards d’euros. Un montant qui montre clairement l’impact que pourrait avoir ce milliard d’euros que la Cour d’appel de Rome estime maintenant devoir être versé à l’entreprise de télécommunications.

500 millions d’euros cette année-là.

Le jugement indique que cette redevance ne devait pas être payée car 1998 est l’année qui suit la libéralisation du marché des télécommunications et le paiement annuel de la redevance à l’État n’était plus nécessaire. Selon le tribunal, le montant de 500 millions d’euros atteint maintenant un milliard en raison de la réévaluation et des intérêts accumulés. La privatisation de Telecom remonte en effet au 20 octobre 1997, lorsque Romano Prodi était à Palazzo Chigi.

Pourquoi Apple doit payer une amende de 1,8 milliard d’euros à l’Union européenne

Que va-t-il se passer pour Tim

Un milliard d’euros n’est pas une somme insignifiante même pour les caisses de l’État. Même si Palazzo Chigi a déjà annoncé le recours en cassation, le jugement de la Cour d’appel de Rome est immédiatement exécutoire. D’après le commentaire publié par le groupe Tim, il est évident que l’entreprise cherchera immédiatement à récupérer le capital: