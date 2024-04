L’Oms lance Sarah, l’assistante virtuelle IA qui aide à arrêter de fumer et encourage la santé.

Intelligence artificielle (IA)





Le nouvel assistant virtuel lancé par l’OMS est basé sur l’intelligence artificielle générative et a été présenté à l’occasion de la Journée mondiale de la santé, qui aura lieu le 7 avril. Le modèle est l’évolution de Florence, l’avatar que l’organisation a lancé pendant la pandémie.

OMS | Sarah, la nouvelle intelligence artificielle de l’OMS qui dialogue avec l’utilisateur via un avatar

Elle s’appelle Sarah, mais son nom complet est plus long: Smart AI Resource Assistant for Health (S.A.R.A.H.). C’est ce qu’a annoncé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) quelques jours avant la Journée mondiale de la santé du 7 avril.

L’assistant virtuel peut parler huit langues et a été conçu pour promouvoir des thèmes liés à la santé et au bien-être grâce à un avatar développé par Souls Machines Biological AI. Les conversations avec les utilisateurs sont alimentées par un chatbot basé sur une intelligence artificielle générative (un peu comme ChatGPT) qui devrait simuler les interactions humaines et « donner des réponses empathiques dans un environnement sans jugement ».

Comment fonctionne Sarah, l’assistant virtuel de l’OMS?

Sarah sourit à l’utilisateur lorsqu’il se connecte sur le site de l’OMS. « La santé humaine est ma spécialité et je veux que tout le monde vive une vie plus saine », raconte l’avatar. « Y a-t-il quelque chose de spécifique dont vous voulez parler ? ». Avec Sarah, vous pouvez discuter en utilisant le microphone ou lui écrire dans le chat.

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle et comment ça marche : applications de l’IA, types et risques

On peut demander des informations à l’IA sur « comment réduire la consommation d’alcool et vivre un mode de vie sain », mais elle peut aussi parler de santé mentale et donner des conseils pour arrêter de fumer. En demandant des conseils sur ce dernier point, par exemple, elle commence à énumérer toutes les méthodes pour dire adieu à la cigarette : reconnaître les facteurs qui incitent à allumer une cigarette, fixer une date pour arrêter dans les deux semaines suivantes, en parler avec des amis et des membres de la famille et demander l’aide de professionnels.

À la fin, après avoir suggéré plusieurs outils de l’OMS pour arrêter de fumer, elle continue d’impliquer l’utilisateur, l’incitant à parler de sa dépendance et de comment elle est née.

On peut également demander des conseils sur la façon d’avoir un mode de vie sain. De l’alimentation à l’exercice physique, de la limitation de la consommation d’alcool à la priorité donnée à la santé mentale. Et si vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées sur la prise en charge de votre équilibre psychologique, Sarah est prête à vous présenter des conseils pour gérer le stress (et aussi quelques liens à consulter).

L’évolution de l’intelligence artificielle de l’OMS

Ce n’est pas la première fois que nous voyons un avatar de l’OMS donner aux visiteurs des conseils sur la santé. Avant Sarah, il y avait Florence, l’assistante digitale qui a été lancée en 2021 pendant la pandémie de Covid-19. La technologie était différente et n’utilisait pas encore un modèle de langage large. Mais jusqu’à récemment, avant d’être mise à la retraite, Florence partageait certaines tâches avec sa remplaçante : elle donnait des conseils sur la façon d’avoir un mode de vie sain et d’éviter certaines dépendances dangereuses.

À l’époque, cependant, elle fournissait également des informations sur la façon d’éviter la propagation du coronavirus ou de rechercher des informations sur les vaccins. Aujourd’hui, elle ne propose plus automatiquement des sujets liés aux vaccins, mais si vous demandez des informations supplémentaires, elle est prête à fournir des liens vers des organisations considérées comme autorisées qui peuvent fournir des informations supplémentaires.

Un projet qui semble destiné à se poursuivre sous le nom de Sarah. Le Dr Tedros Adhanom Ghebresyesus, directeur général de l’OMS, a lui-même appelé à continuer à utiliser l’intelligence artificielle dans le domaine de la santé « pour améliorer l’accès aux informations sanitaires de manière plus interactive ».