DALL-E n’est plus seulement capable de générer des images avec l’IA : il peut désormais également les éditer

Le modèle d’IA d’OpenAI axé sur la génération d’images est désormais capable de modifier des photos existantes

Un robot humanoïde dessinant sur une toile / Image générée par l’IA

OpenAI a publié l’une des plus importantes mises à jour de DALL-E, son modèle d’intelligence artificielle de génération d’images, depuis le lancement de DALL-E 3 par la société. Dès aujourd’hui, les utilisateurs de ce service auront la possibilité de modifier les images générées par le modèle sans quitter ChatGPT. De plus, la société a également ajouté des suggestions de styles prédéfinis lors de la génération de photos.

Ces fonctionnalités sont destinées aux abonnés de ChatGPT Plus, la version d’abonnement payante de ChatGPT, car seuls ils ont actuellement accès à DALL-E via le chatbot.

La société a également annoncé que les outils de retouche d’images seront disponibles dans les différentes versions de ChatGPT, que ce soit la version web ou les applications Android et iOS.

You can now edit DALL·E images in ChatGPT across web, iOS, and Android. pic.twitter.com/AJvHh5ftKB — OpenAI (@OpenAI) Avril 3, 2024

Comme on peut le voir dans la vidéo partagée par OpenAI, les outils d’édition apparaîtront sous la forme de suggestions dans le chatbot et permettront, par exemple, de transformer une image en couleur en noir et blanc ou d’ajouter des éléments qui n’apparaissaient pas dans la photo d’origine.

D’autre part, OpenAI souhaite aider les utilisateurs qui ne savent pas par où commencer à générer des images. Pour cela, ils ajoutent une série de suggestions de styles qui peuvent servir de point de départ pour générer une photo ou d’inspiration pour donner des indications au chatbot et créer des images complètement nouvelles.

You can also get inspiration on styles when creating images in the DALL·E GPT. pic.twitter.com/mRrkwJKHyq — OpenAI (@OpenAI) Avril 3, 2024

Ces fonctionnalités sont disponibles pour les abonnés de ChatGPT Plus, et il n’est pas clair si elles finiront par être disponibles sur Microsoft Copilot, qui offre depuis quelques mois un accès gratuit à DALL-E 3 et GPT 4 à ses utilisateurs.

En plus de cette annonce, OpenAI a récemment dévoilé que ChatGPT peut désormais être utilisé sans se connecter, bien que les utilisateurs qui décident de profiter de cet avantage rencontreront certaines limitations lors de l’utilisation du chatbot IA le plus populaire du moment.