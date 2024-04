N’hésitez pas : William Shatner se dirige vers l’Antarctique, et vous pouvez le rejoindre

La frontière finale: William Shatner a littéralement toute une vie d’expériences à son actif. L’acteur canadien de 93 ans est surtout connu pour son rôle de James T. Kirk dans l’univers Star Trek, mais c’est aussi un grand voyageur. En 2021, il est devenu la personne la plus âgée à atteindre l’espace. Plus tard cette année, il s’attaquera à une autre destination de sa liste – l’Antarctique – et vous êtes invité à le rejoindre.

Shatner et son collègue astronaute Scott Kelly font partie des invités estimés qui prévoient de mettre le cap sur l’Antarctique en décembre. Le voyage Space2Sea aura lieu à bord du Seabourne Venture, qui a fait ses débuts en 2022 et a été conçu spécifiquement pour les eaux glacées de l’Antarctique.

Dans une invitation publiée sur le site Web de Space2Sea, Shatner indique que les invités auront l’occasion de le rencontrer, lui et sa famille, ainsi que l’astronaute de la NASA Scott Kelly et ses compagnons de voyage spatiaux Audrey Powers et Chris Boshuizen. Le navire ne peut accueillir que 260 invités, vous pouvez donc vous attendre à une expérience bien plus intime que celle que vous recevriez sur un méga navire.

Le départ du voyage de 10 jours est prévu le 19 décembre. Les invités bénéficieront d’équipements de classe mondiale sur le navire composé uniquement de suites, notamment une équipe d’expédition de 24 membres et la connectivité Internet SpaceX Starlink complémentaire. L’itinéraire comprend des arrêts à plusieurs endroits différents (si le temps le permet) et les invités auront accès à des kayaks pour deux personnes et à une paire de véhicules submersibles pour l’exploration sous-marine.

Le voyage se déroulera pendant les vacances et sera certainement une expérience unique dans une vie.

Le prix commence à 35 500 $ pour une suite d’entrée de gamme, bien qu’elle ait déjà été annoncée (la suite Winter Garden de premier plan, à 91 500 $, est également épuisée). Au moment d’écrire ces lignes, la deuxième chambre la plus abordable est la suite V2 à 37 500 $. C’est cher, sans aucun doute, mais bien plus abordable que de réserver un voyage avec Shatner dans l’espace.

Le premier billet jamais vendu sur le vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin a coûté 28 millions de dollars aux enchères. Shatner, bien sûr, n’a rien payé puisqu’il a été invité par Jeff Bezos à voler gratuitement.

