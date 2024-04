Un ordinateur portable fait maison contient une carte mère de bureau mini-ITX, deux écrans et une batterie intégrée

La grande image: Lorsqu’un passionné de hardware informatique déterminé se consacre à quelque chose, les résultats valent souvent la peine d’être admirés. C’est le cas d’un récent ordinateur portable mini-ITX qui semble avoir été directement tiré d’une réalité alternative rétro.

APU_enthusiast a partagé la version terminée sur le réseau SFF. Il est basé sur une carte mère ASRock N100DC-ITX, qui comprend un processeur quadricœur Intel N100 (Alder Lake) intégré et une carte graphique Intel UHD avec 24 unités d’exécution. La carte a été associée à une seule clé de 32 Go de mémoire DDR4 Mushkin Essentials et à un SSD Mushkin Pilot-E de 1 To, mais l’autre hardware de support est sans doute plus impressionnant.

Le moddeur a utilisé une paire d’écrans Waveshare de sept pouces – un placé là où on s’y attend et un autre qui sert également de clavier à écran tactile – pour un look unique (c’est aussi apparemment très pratique pour l’émulation de jeux rétro à double écran), et a même réussi à faire fonctionner tout cela avec une batterie lithium-ion rechargeable de 17 500 mAh de Talentcell.

Le tout semble être enfermé dans un châssis personnalisé imprimé en 3D. Les dimensions n’ont pas été partagées, cependant, nous n’avons donc que des approximations basées sur les écrans de sept pouces et les dimensions de la carte mère. Le système semble être refroidi passivement et est donc probablement silencieux lorsqu’il est utilisé.

Le désordre de threads sur le côté droit de la machine est inévitable compte tenu de la conception actuelle du châssis et résulte principalement du fait que chaque écran doit se connecter à la carte mère pour l’alimentation (via USB) et le signal vidéo (via HDMI). Si le châssis avait été un peu plus large (ou plus profond, et que la carte avait été tournée), peut-être que les câbles auraient pu être cachés à l’intérieur du boîtier. Des connecteurs à angle droit et certains câbles plus courts pourraient également contribuer à l’apparence actuelle.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une ingénierie impressionnante qui met en évidence ce qui est possible si vous êtes prêt à sortir des sentiers battus. Avec quelques ajustements de conception, l’esthétique et la portabilité pourraient passer au niveau supérieur.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :