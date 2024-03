La nouvelle IA d’Adobe vise à devenir le coup de main invisible des équipes marketing et des créatifs

Futur : Utiliser l’IA générative pour créer de gros morceaux de texte est certainement intéressant, mais il y a quelque chose de particulièrement convaincant dans les images entièrement nouvelles générées à partir d’une simple invite de texte. Il n’est donc pas surprenant que les outils graphiques GenAI soient une source de fascination depuis environ un an. Ce qui est intéressant maintenant, c’est que, tout comme les premières expériences avec les outils GenAI basés sur du texte, le monde des graphiques génératifs évolue rapidement d’exercices intéressants à des applications essentielles du monde réel.

Lors du Adobe Summit de cette année, le géant du graphisme et de l’imagerie a annoncé l’évolution de son outil de création d’images Firefly vers une suite d’applications destinées aux entreprises. De la production de contenu aux modèles personnalisés et aux assistants IA intégrés, les nouvelles offres visent à offrir aux entreprises différentes manières d’intégrer les graphiques générés dans leurs environnements.

Une nouvelle application appelée GenStudio rassemble deux ensembles de fonctionnalités qu’Adobe a développées au fil des années : ses outils d’édition d’images largement reconnus et sa gestion et ses rapports de campagnes publicitaires – dans une seule application. GenStudio peut exploiter les capacités de création et d’édition d’images d’une version améliorée de Firefly, puis également suivre l’efficacité de ces actifs par rapport à certaines mesures que l’organisation souhaite mesurer.

Du côté de la création de contenu, Adobe ajoute la possibilité aux entreprises de former l’outil de génération avec aussi peu que 20 images. Ces modèles personnalisés permettront ensuite aux entreprises de créer de nouveaux contenus et supports marketing avec leurs éléments de signature et leur style graphique unique, ce qui pourrait représenter un énorme gain de temps pour le personnel existant.

Dans le cadre des nouveaux services Firefly, Adobe a créé environ 20 API que les organisations peuvent exploiter dans le cadre de cet effort pour les aider à tirer parti de ces nouvelles fonctionnalités.

Ces modèles personnalisés aident également à surmonter un problème potentiel qui a empêché de nombreuses organisations d’utiliser les outils d’imagerie basés sur GenAI : les problèmes de droits d’auteur. En réalité, une étude réalisée par TECHnalysis Research a montré que la principale raison (70 % des personnes interrogées) qui n’avait pas fait grand-chose avec GenAI citait les préoccupations liées au droit d’auteur comme principale dissuasion de le faire.

De nombreux autres outils GenAI basés sur le Web ignorent essentiellement les droits d’auteur des marques et facilitent potentiellement l’utilisation illégale de logos, d’images et d’autres éléments protégés par des droits d’auteur. D’un autre côté, Adobe a été un ardent défenseur du respect du hardware protégé par le droit d’auteur dans Firefly et a également contribué au lancement de la Content Authenticity Initiative (CAI) pour garantir que le hardware protégé par le droit d’auteur n’était pas utilisé pour former des modèles GenAI basés sur des images. C’est un problème que des tests récents avec la plupart des autres principaux outils d’image GenAI, tels que Midjourney, Dall-E et Stable Diffusion, ont clairement montré.

Une autre nouvelle fonctionnalité concerne les assistants AI d’Adobe Experience Platform. Ainsi, au lieu d’avoir à comprendre exactement comment faire quelque chose dans un outil comme Photoshop, ou même comment accélérer le processus de création dans quelque chose comme Adobe Express, vous pouvez demander à ces assistants ce que vous voulez. fait et ils le feront. La preuve en sera des tests concrets de ces capacités.

Du côté de la gestion et du suivi du contenu, GenStudio intégrera de nouveaux outils pour voir les performances de tout contenu généré sur les marchés ciblés. Il s’agit d’une fonctionnalité essentielle, car même s’il est formidable de faciliter le processus de création de contenu, s’il ne fonctionne pas efficacement dans le monde réel, tous les efforts sont vains. GenStudio intègre également des fonctionnalités de gestion des actifs, des capacités de gestion de flux de travail et de projet, des outils de reporting, etc.

Enfin, Firefly a ajouté une nouvelle fonctionnalité intéressante qui lui permet de structurer rapidement une image de la même manière qu’un exemple que vous fournissez. Auparavant, Firefly pouvait utiliser une image de référence pour apprendre et « hériter » d’un style qu’il pouvait utiliser lors de la génération d’une image. Cependant, cette nouvelle fonctionnalité « Référence de structure » ​​vous permet de créer quelque chose dont la présentation est similaire à un exemple d’image que vous fournissez.

Ainsi, par exemple, si vous avez une image avec un objet couché sur le côté ou une personne en silhouette, vous pouvez vous assurer que le graphique généré aura ces mêmes structures de base. Il s’agit d’un cas classique où une image vaut mille mots, car utiliser uniquement des invites textuelles pour obtenir une image structurée et présentée de la même manière n’est généralement qu’un exercice de frustration.

Comme nous l’avons vu chez d’autres innovateurs technologiques, 2024 s’avère être l’année où les capacités de GenAI passeront de la production fantastique à la production dans le monde réel. La nouvelle suite d’offres d’Adobe pour Firefly et le nouveau GenStudio sont un autre excellent exemple de ce phénomène qui souligne que le monde des graphiques générés entre également dans cette phase plus pratique et plus productive.

